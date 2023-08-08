獨／高雄最美登山步道被蚊蟲攻占 防登革熱也躲小黑蚊

高雄壽山國家自然公園步道因鄰近市區，被視為「高雄人的後山」及最美的登山步道之一，但近期本土登革熱疫情持續加溫，高雄38例確診者中有5例在發病前都曾來這裡爬山，衛生局為此加強噴藥並豎立登革熱警戒旗。山友說，自從衛生局插旗後，來爬山的人剩下不到一半，除了擔心被白線斑蚊咬到，小黑蚊更是多到讓人害怕，「很多人都不敢來了！」

高雄市至昨日為止，登革熱本土確診者累計38例，其中有5例個案在發病前，曾前往壽山國家自然公園步道活動，高市衛生局為此在登山步道防治噴藥，抑制病媒蚊白線斑蚊孳生，並在各重要入口及路段，豎立登革熱警戒旗，也在休息點提供防蚊液給民眾使用。

經常在壽山爬山運動的鼓山區居民顏姓男子說，自從衛生局插旗警示壽山是登革熱高風險區之後，山友減少了一半以上，很多人擔心被蚊子咬，感染登革熱，但更多人害怕的是「小黑蚊」，小黑蚊又被稱為台灣鋏蠓，被咬到雖然不會感染疾病，但經常無聲無息就被咬到，等到發現遭叮咬後，已經是非常癢的狀態，「很多山友都不敢來爬山了！」

顏男表示，壽山的小黑蚊相當恐怖，只要沒有穿衣物遮擋的地方，就有可能被咬到，走在山區道路時，只要看到前方有一團白濛濛像是霧氣的東西，「就是一群小黑蚊！」小黑蚊雖然不是登革熱病媒蚊，但對山友來說，遠比登革熱還困擾，希望政府在防治登革熱病媒蚊的同時，也能加強撲滅小黑蚊。

高雄市衛生局表示，戶外山區白線斑蚊密度高，民眾近期儘量避免前往壽山國家自然公園步道活動，如需前往，應避免在斑蚊吸血高峰時段，上午9至10點、下午4至5點前往活動。

衛生局說，最近1周壽山國家自然公園步道，已無登革熱感染個案足跡，但仍提醒民眾前往壽山國家自然公園步道運動時，要穿著長袖衣褲，並使用政府核可的防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬感染風險。，避免被蚊蟲咬傷。