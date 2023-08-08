屏東旭海現蹤海豹疑還有幼體 縣府觀察是否需救傷

屏東旭海沙灘近日被人目擊有海豹出沒，今天媒體報導還有另外1隻幼體，縣府表示，昨天至今未發現海豹蹤跡，已派員在周邊觀察，是否有需要救傷協助。

旭海沙灘近日出現海豹身影，民眾見牠挺著圓滾肚皮向海爬行，模樣可愛。目擊的民眾接受媒體訪問表示，6日下午4時許，在旭海看到海豹，其實前2天就有人看到類似動物，但沒帶手機拍照，也不確定是什麼，直到清楚看到真的是海豹，相當驚喜。

海豹出現在旭海沙灘的訊息立刻引發大眾關心，今天有媒體報導，海豹不只1隻，居然又發現1隻身上還帶有斑點的幼小個體，但來不及拍下畫面。

屏東縣政府農業處長鄭永裕指出，影片根據專家分析，發現的第1隻海豹研判為港灣海豹，若民眾發現切勿干擾、捕捉或傷害；昨天也已派員前往旭海沙灘，至今仍未發現海豹蹤影，將持續觀察是否有需要救傷協助。