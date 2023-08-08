屏東蘇卡達象龜逛大街 好心司機急煞救起送警局
屏東市邱姓男高中生飼養蘇卡達象龜，疑趁家人開門進出沒注意而自行離家，還跑到馬路上逛大街，好心的司機發現急踩煞車，將象龜救起送至警局，也聯繫上飼主帶回。
屏東縣警察局屏東分局大同所長陳元培接受媒體聯訪指出，當天接獲民眾報案稱寵物龜不見後，立即到報案人住家附近尋找，同時調閱附近監視器畫面，在離家50公尺外路口發現象龜影像。
陳元培表示，象龜在離家過程中還差點被來往的車輛撞到，幸好有1名車輛駕駛發現並及時踩煞車，而駕駛人擔心象龜再次發生意外，將牠送往派出所，後也聯繫飼主順利將象龜平安送還。
找回象龜的男高中生向警方表示，2個月前有人送他一隻年約4歲蘇卡達象龜，體重約7至8公斤，當天疑似趁家人開門進出之際自行離家，以後會更注意門窗關閉，避免象龜再次自行離家。
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