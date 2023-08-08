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屏東間歇性大雨不斷 林邊、台26線道路積水

中央社／ 屏東縣8日電

受到西南風影響，屏東大雨下不停，今天全台累積雨量前5名全下在屏東鄉鎮，林邊鄉永樂村及台26線楓港路段因此出現道路積水狀況。

根據中央氣象局資料，受西南風影響，對屏東發布豪雨特報，全台累積雨量從今天凌晨0時至上午11時20分，前5名均落在屏東鄉鎮，獅子鄉的測站已測得130毫米，累積雨量居全台之冠。另外，丹路國小、丹路、士文、春日、楓港測站，雨量皆已突破100毫米。

雨下不停也出現道路積水狀況。林邊鄉永樂村長蔡玉心告訴中央社記者，昨天晚上9時許，林邊降下瞬間大雨，導致地勢較為低窪的中林路上出現積水狀況，最深至小腿肚位置，所幸並未淹入民宅。

蔡玉心表示，因為地勢較為低窪，若瞬間雨勢太大，就會導致積水，目前逐漸消退中。

另外，台26線楓港路段也出現路面積水狀況，泥流隨著道路邊坡流向馬路，積水甚至達半個輪胎深，民眾放慢速度行駛。

屏東 雨量

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