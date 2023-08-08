鼓勵畢業生探尋職涯 屏東「青航站」今正式啟航

為支持青年探索職涯即早瞭解就業市場或創業趨勢，屏縣府推出「屏東青航站」計畫，以太空、星球探索意象串連縣內青年學院、青年就創業輔導中心、屏東及枋寮就業服務台、5大青年基地等服務資源，鼓勵18至29歲，設籍屏東或就讀屏東高中職或大專院校的應屆生，手持「青航護照」走訪就服站，並提供限量500份的造型一卡通，鼓勵青年探尋職涯。

「衝阿！」縣長周春米表示，屏東青年勞動力參與率從15至24歲為40.8%、25至44歲為90.6%，均高於全國平均數，可見屏東青年力認真肯做，重點是陪伴支持青年開創更多職涯發展的可能性、打開經驗視野，讓青年把握產業的先機並且有意願留居屏東。