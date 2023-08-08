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鼓勵畢業生探尋職涯 屏東「青航站」今正式啟航

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
為支持青年探索職涯即早瞭解就業市場或創業趨勢，屏東縣政府推出「屏東青航站」計畫，鼓勵青年畢業生，手持「青航護照」走訪就服站，並提供限量500份的造型一卡通，鼓勵青年探尋職涯。記者張已亷／攝影
為支持青年探索職涯即早瞭解就業市場或創業趨勢，屏東縣政府推出「屏東青航站」計畫，鼓勵青年畢業生，手持「青航護照」走訪就服站，並提供限量500份的造型一卡通，鼓勵青年探尋職涯。記者張已亷／攝影

為支持青年探索職涯即早瞭解就業市場或創業趨勢，屏縣府推出「屏東青航站」計畫，以太空、星球探索意象串連縣內青年學院、青年就創業輔導中心、屏東及枋寮就業服務台、5大青年基地等服務資源，鼓勵18至29歲，設籍屏東或就讀屏東高中職或大專院校的應屆生，手持「青航護照」走訪就服站，並提供限量500份的造型一卡通，鼓勵青年探尋職涯。

「衝阿！」縣長周春米表示，屏東青年勞動力參與率從15至24歲為40.8%、25至44歲為90.6%，均高於全國平均數，可見屏東青年力認真肯做，重點是陪伴支持青年開創更多職涯發展的可能性、打開經驗視野，讓青年把握產業的先機並且有意願留居屏東。

勞青處長李雨蓁表示，屏東青航站計畫是為應屆畢業生專屬企畫，送給畢業青年的限時限量禮物，以青年探索的視角出發，並串聯所有的青年基地及各項活動，另為增加活動趣味性，加入冒險、探索、解任務等元素，將活動打造成一場星際探索、實境版大地闖關遊戲，讓畢業生能盡情在職涯旅程找出一條屬於自己的路。

為支持青年探索職涯即早瞭解就業市場或創業趨勢，屏東縣政府推出「屏東青航站」計畫，鼓勵青年畢業生，手持「青航護照」走訪就服站，並提供限量500份的造型一卡通，鼓勵青年探尋職涯。記者張已亷／攝影
為支持青年探索職涯即早瞭解就業市場或創業趨勢，屏東縣政府推出「屏東青航站」計畫，鼓勵青年畢業生，手持「青航護照」走訪就服站，並提供限量500份的造型一卡通，鼓勵青年探尋職涯。記者張已亷／攝影
為支持青年探索職涯即早瞭解就業市場或創業趨勢，屏東縣政府推出「屏東青航站」計畫，鼓勵青年畢業生，手持「青航護照」走訪就服站，並提供限量500份的造型一卡通，鼓勵青年探尋職涯。記者張已亷／攝影
為支持青年探索職涯即早瞭解就業市場或創業趨勢，屏東縣政府推出「屏東青航站」計畫，鼓勵青年畢業生，手持「青航護照」走訪就服站，並提供限量500份的造型一卡通，鼓勵青年探尋職涯。記者張已亷／攝影
為支持青年探索職涯即早瞭解就業市場或創業趨勢，屏東縣政府推出「屏東青航站」計畫，鼓勵青年畢業生，手持「青航護照」走訪就服站，並提供限量500份的造型一卡通，鼓勵青年探尋職涯。記者張已亷／攝影
為支持青年探索職涯即早瞭解就業市場或創業趨勢，屏東縣政府推出「屏東青航站」計畫，鼓勵青年畢業生，手持「青航護照」走訪就服站，並提供限量500份的造型一卡通，鼓勵青年探尋職涯。記者張已亷／攝影

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