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鎖定華人及穆斯林旅遊市場 高雄赴星馬拚觀光

中央社／ 高雄8日電

鎖定海外華人及穆斯林旅遊市場，高雄市觀光局昨日起到馬來西亞新加坡舉辦海外推廣會，希望將高雄山海河港魅力及在地美食等推薦給海外旅客，讓高雄成為星馬遊客旅遊首選城市。

高雄市觀光局鎖定海外華人及穆斯林2大旅遊市場，昨日出發前往馬來西亞、新加坡舉辦海外推廣會。市府團隊結合觀光旅遊、旅宿、餐飲等業者行銷高雄。

觀光局今天發布新聞稿指出，華裔族群在馬來西亞超過650萬人，占全國人口逾20%，新加坡則有420萬華人，高達全國比例75%，加上許多華裔族群子女都會選擇來台就學，再加上沒有語言隔閡，來高旅遊極具優勢。

此外，星、馬兩國穆斯林人口也不少，馬來西亞63.5%、新加坡15%。目前高雄旅宿及餐飲業已有18家業者取得24項穆斯林認證，盼藉由推廣會等活動，能進一步吸引更多星、馬旅客喜愛。

觀光局表示，以往山海河港是大家對高雄的認識，從2022年起納入米其林美食評鑑，高雄不斷舉辦各式美食活動，如大港閱冰、鹹酥雞暨國際炸物嘉年華，美食文化已漸成城市行銷重要元素之一，也是此次赴星馬的觀光行銷活動重點。

觀光局行銷團隊7日出發，今天至10日在馬來西亞吉隆坡辦理觀光行銷推介會及拜會觀光單位、航空公司等；11日再赴新加坡參加新加坡國際秋季旅展（NATAS Holidays），並拜訪當地旅遊業者與航空公司，盼吸引更多旅客造訪高雄。

馬來西亞 新加坡 觀光局

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