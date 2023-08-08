屏東潮州鐵道園區新亮點 8/12百年木造車廂風華再現

台鐵局潮州鐵道園區自開幕以來，入園逾20萬人次，園區展示獨一無二的大物車外，12日起再加入展示極具歷史意義的百年木造車廂，注入新亮點。

位於屏東的潮州鐵道園區去年12月開幕，將潮州機廠導入鐵道文化元素，展示50D大物車作為園區意象，還有百年貨車軸，展現鐵路發展軌跡，也打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，開幕以來入園已逾20萬人次，成為親子旅遊新興景點。台鐵局近期也規劃展示102年歷史的木造車廂。

台鐵局今天發布新聞稿表示，TPK2053號屬於小型三等客車，是台北鐵道工場1921年所製造的ホハ2070型之2076號，戰後改為TP2076號，後又於1965年改造為TPK2053號，車體外觀為單層圓頂設計，屬無端面車門的鏤空式上下車台設計，車長1萬6544公厘，皮重22.1公噸。

台鐵局指出，TPK2053號因曾當作鋼樑廠宿營車使用而免於遭到拆毀，在前局長陳德沛任內的鐵道車輛保存行動中，被送入高雄機廠修復，於1999年整修完成並復籍，為台鐵西線木造客車發展的重要歷史見證；去年1月陸運至潮州基地，現已修復完成，將於12日潮州鐵道園區風華再現。

台鐵局說，透過揭開木造車廂神秘面紗，讓民眾可一睹不同於現在電氣化列車車廂風采，更加了解鐵道車輛發展歷程中的一段篇章。