高雄明霸克露橋搶通行人便道 開放3里民臨時通行

高雄明霸克露橋鋼便橋遭土石流沖毀，為恢復桃源區梅山、拉芙蘭、復興里3里聯外交通，公路總局於鋼便橋上搭設鋼梁提供居民臨時通行，今天上午7時開放，3小時內共96人次進出。

高雄山區日前因颱風卡努大雨，玉穗溪帶來大量土石流沖毀明霸克露橋鋼便橋，導致桃源區梅山、拉芙蘭、復興里3里聯外道路中斷。

為及早恢復3里聯外交通，公路總局甲仙工務段於鋼便橋上搭設鋼梁提供居民步行通行，並設有接駁車接送。原訂今天中午完成，經趕工提前於今天上午7時開放，甲仙工務段並派員採戒護步行通過，確保通行安全。

甲仙工務段對中央社記者表示，截至上午近10時，共有96人次進出。不少居民透過步道及接駁車輸送物資及農產品，學童也藉此恢復到校上課。居民說，道路中斷了幾天，終於有路可以走了，希望後續道路修復也能早點完工。

甲仙工務段今天發布訊息表示，鋼便橋鋼梁人行步道上午分時段開放時間為7時、9時、11時，下午分時段開放時間為1時30分、3時30分、5時30分，可利用公路總局協調的免費接駁客運至六龜新站（清水公園）。

甲仙工務段指出，開放時需依現場指揮人員引導通行。若經評估有安全疑慮將立即暫停通行，以確保安全。也建議民眾非必要避免進入山區道路。

公路總局今天在明霸克露橋鋼便橋現有橋面搭鋼梁供居民步行通過；並預計12日前搶建河床涵管便道，供人車通行；9月30日搶修完成鋼便橋。至於明霸克露橋中期修復工程，將以大跨距懸臂橋梁工法施作，預計2025年完工。