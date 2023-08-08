高雄稽查55件市售辣椒粉 未見毒化物「蘇丹紅」

中國輸入辣椒粉近日檢出工業用「蘇丹紅」，高雄市衛生局今年5月啟動稽查，無預警抽驗市售辣椒粉55件，檢驗蘇丹色素、規定外色素、農藥殘留等，檢驗結果均符合規定。

衛生局今天透過新聞稿表示，今年5月17日至5月31日啟動市售辣椒粉稽查專案，檢驗結果均符合規定，無任何違規事項。

衛生局表示，「蘇丹紅」色素為工業用染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性，甚至有致癌風險。呼籲民眾在食用某些顏色鮮艷的食品時，應注意是否添加含有會危害人體健康的毒性化學物質。

衛生局也提醒，食品業者務必落實自主管理，確認原料及產品均應符合食品安全衛生管理法相關規定，衛生局因應市售高關注、高風險食品無預警加強查驗，確保食品衛生安全。

此次稽查結果及相關食品安全衛生資訊可上衛生局網站（http://khd.kcg.gov.tw/） 食品衛生專區查詢。若有任何食品衛生問題，可洽衛生局食品衛生科（7134000轉食品衛生科）。