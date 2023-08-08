影／台20線明霸克露鋼便橋鋼梁人行步道 部落居民步行下山

明霸克露鋼便橋因卡努颱風引進西南氣流誘發玉穗溪大規模土石流，導致鋼便橋受損道路中斷。公路總局第三區養護工程處在現有橋面搭設鋼梁，提供居民戒護步行通過，今天上午7點開放。甲仙工務段長鄭敏華說，至今天上午9時許，已有96位居民步行通過鋼便橋，從部落下山。

桃源區明霸克露橋鋼便橋因卡努颱風夾帶豪雨造成傾斜，導致南橫交通受阻，桃源區公所6日啟動緊急流籠，將復興、拉芙蘭和梅山三里的農產運送出去。

鄭敏華表示，儘管已設置緊急流籠，可以運送物資，但留在部落內的居民「心裡還是覺得不安」，今天早上明霸克露鋼便橋搭設鋼梁，開放行人步行後，「居民就比較放心了！」到上午9時許，已有96位居民下山，其中有些人是軍人，要回部隊營區，也有人是要外出採買、就醫。

梅山部落居民顏姓男子說，現在明霸克露鋼便橋已可讓行人步行，但需要一個人、一個人排隊通過，農民有芒果須運出，希望能夠盡快開放讓摩托車通行。

第三區養護工程處說，明霸克露鋼便橋被玉穗溪帶來的大石衝擊受損，為能及早解除復興里以上三里鄉親對外通行，工程人員在水位消退後，立即勘查鋼便橋狀況，評估在鋼便橋上搭設鋼梁，提供居民臨時通行，原訂今日中午完成，經積極趕工提前在今日早上7點開放。

鋼便橋鋼梁人行步道上午分時段開放時間：上午7時、9時、11時，下午分時段開放時間：下午1時30分、3時30分、5時30分，可利用公路總局協調的免費接駁客運至六龜新站（清水公園）。

開放時請依現場指揮人員引導通行。若經評估有安全疑慮將立即暫停通行，以確保安全。