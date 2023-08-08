影／台20線明霸克露鋼便橋鋼梁人行步道 部落居民步行下山
明霸克露鋼便橋因卡努颱風引進西南氣流誘發玉穗溪大規模土石流，導致鋼便橋受損道路中斷。公路總局第三區養護工程處在現有橋面搭設鋼梁，提供居民戒護步行通過，今天上午7點開放。甲仙工務段長鄭敏華說，至今天上午9時許，已有96位居民步行通過鋼便橋，從部落下山。
桃源區明霸克露橋鋼便橋因卡努颱風夾帶豪雨造成傾斜，導致南橫交通受阻，桃源區公所6日啟動緊急流籠，將復興、拉芙蘭和梅山三里的農產運送出去。
鄭敏華表示，儘管已設置緊急流籠，可以運送物資，但留在部落內的居民「心裡還是覺得不安」，今天早上明霸克露鋼便橋搭設鋼梁，開放行人步行後，「居民就比較放心了！」到上午9時許，已有96位居民下山，其中有些人是軍人，要回部隊營區，也有人是要外出採買、就醫。
梅山部落居民顏姓男子說，現在明霸克露鋼便橋已可讓行人步行，但需要一個人、一個人排隊通過，農民有芒果須運出，希望能夠盡快開放讓摩托車通行。
第三區養護工程處說，明霸克露鋼便橋被玉穗溪帶來的大石衝擊受損，為能及早解除復興里以上三里鄉親對外通行，工程人員在水位消退後，立即勘查鋼便橋狀況，評估在鋼便橋上搭設鋼梁，提供居民臨時通行，原訂今日中午完成，經積極趕工提前在今日早上7點開放。
鋼便橋鋼梁人行步道上午分時段開放時間：上午7時、9時、11時，下午分時段開放時間：下午1時30分、3時30分、5時30分，可利用公路總局協調的免費接駁客運至六龜新站（清水公園）。
開放時請依現場指揮人員引導通行。若經評估有安全疑慮將立即暫停通行，以確保安全。
建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，造成不便尚請見諒。最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況，請駕駛朋友遵守管制規定。
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