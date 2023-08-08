聽新聞
test
0:00 / 0:00
參加勞工自慢學習營免費課程 職場紓壓救救你的壞心情
高雄市勞工局「職場自慢學習營」8月系列活動登場，11日「職場舒壓工作坊」邀請諮商心理師主講「救救我的壞心情-從占星學與心理學談紓壓」；15日「產業動向交流論壇」邀請段泰國蝦負責人講授「疫想不到，危機成商機」，23日邀請響座劇場暢談「不間斷的藝文饗宴」，邀民眾報名聆聽。
高雄市勞工局表示，8月學習營3場活動將於鹽埕區翰品酒店B1翰品廳舉辦。「救救我的壞心情-從占星學與心理學談紓壓」，透過占星學與心理學的結合，教大家從認識和覺察自我情緒與壓力來源，進而了解如何抒發與釋放內在壓力。
「疫想不到，危機成商機」，從線下走到線上，看深耕電子商務17年的傳統養殖業如何找到新市場，在受疫情影響的大環境下，搶占宅配商機，成為最大贏家。「不間斷的藝文饗宴」，藝文產業在疫情期間受到衝擊，如何克服困難，用「想做」及「可以做」的表演完成藝術季的演出。
勞工局職場自慢學習營系列活動從今年6月起，已舉辦4場職場舒壓工作坊、4場產業動向交流論壇及1場名人分享講座，都獲得熱烈回響。參與民眾覺得藉由工作坊的實作體驗與互動，不僅能放鬆紓壓，還能增加自我認識；透過產業論壇的經驗分享，能了解各產業的變動需求與經營秘辛。活動詳情及資訊可上勞工教育生活中心網站查詢，洽詢電話07-3381796。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言