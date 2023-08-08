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參加勞工自慢學習營免費課程 職場紓壓救救你的壞心情

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局自慢學習營活動。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局自慢學習營活動。圖／高雄市勞工局提供

高雄市勞工局職場自慢學習營」8月系列活動登場，11日「職場舒壓工作坊」邀請諮商心理師主講「救救我的壞心情-從占星學與心理學談紓壓」；15日「產業動向交流論壇」邀請段泰國蝦負責人講授「疫想不到，危機成商機」，23日邀請響座劇場暢談「不間斷的藝文饗宴」，邀民眾報名聆聽。

高雄市勞工局表示，8月學習營3場活動將於鹽埕區翰品酒店B1翰品廳舉辦。「救救我的壞心情-從占星學與心理學談紓壓」，透過占星學與心理學的結合，教大家從認識和覺察自我情緒與壓力來源，進而了解如何抒發與釋放內在壓力。

「疫想不到，危機成商機」，從線下走到線上，看深耕電子商務17年的傳統養殖業如何找到新市場，在受疫情影響的大環境下，搶占宅配商機，成為最大贏家。「不間斷的藝文饗宴」，藝文產業在疫情期間受到衝擊，如何克服困難，用「想做」及「可以做」的表演完成藝術季的演出。

勞工局職場自慢學習營系列活動從今年6月起，已舉辦4場職場舒壓工作坊、4場產業動向交流論壇及1場名人分享講座，都獲得熱烈回響。參與民眾覺得藉由工作坊的實作體驗與互動，不僅能放鬆紓壓，還能增加自我認識；透過產業論壇的經驗分享，能了解各產業的變動需求與經營秘辛。活動詳情及資訊可上勞工教育生活中心網站查詢，洽詢電話07-3381796。

高雄市勞工局自慢學習營活動。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局自慢學習營活動。圖／高雄市勞工局提供

職場 勞工局

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