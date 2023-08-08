參加勞工自慢學習營免費課程 職場紓壓救救你的壞心情

高雄市勞工局「職場自慢學習營」8月系列活動登場，11日「職場舒壓工作坊」邀請諮商心理師主講「救救我的壞心情-從占星學與心理學談紓壓」；15日「產業動向交流論壇」邀請段泰國蝦負責人講授「疫想不到，危機成商機」，23日邀請響座劇場暢談「不間斷的藝文饗宴」，邀民眾報名聆聽。

高雄市勞工局表示，8月學習營3場活動將於鹽埕區翰品酒店B1翰品廳舉辦。「救救我的壞心情-從占星學與心理學談紓壓」，透過占星學與心理學的結合，教大家從認識和覺察自我情緒與壓力來源，進而了解如何抒發與釋放內在壓力。

「疫想不到，危機成商機」，從線下走到線上，看深耕電子商務17年的傳統養殖業如何找到新市場，在受疫情影響的大環境下，搶占宅配商機，成為最大贏家。「不間斷的藝文饗宴」，藝文產業在疫情期間受到衝擊，如何克服困難，用「想做」及「可以做」的表演完成藝術季的演出。