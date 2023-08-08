澎湖馬公新村路寺廟火警 5名受困女子獲救

澎湖馬公市新村路1棟寺廟今天凌晨發生火警，澎湖消防局出動多車前往搶救，5名女性民眾平安獲救，初步調查是2樓飲水機起火燃燒，財損及起火原因由火調人員後續調查處理。

澎湖縣消防局今天凌晨2時10分受理民眾報案指稱，位處馬公市新村路1棟7層樓的寺廟竄出濃煙，並有民眾於樓上住宿，即由大隊長陳正宜率第一大隊、馬公、澎南及白沙分隊消防車與救護車7車、16人前往搶救。

消防局勤務人員抵達現場發現起火點在2樓，有明顯濃煙竄出並向上吹起，部署水線並背負空氣呼吸器至起火樓層搶救，火勢在短短10分鐘獲得控制，搶救過程中，同步派遣搜救人員逐層搜索，在5樓發現有5名受困女性民眾，協助引導至1樓，檢傷無礙，且無就醫需求。

消防局表示，經查現場為2樓飲水機起火燃燒，有關財物損失及起火原因由火災調查人員後續調查處理。