預力地錨撐多年 義大二路將施工

2011年南瑪都颱風帶來豪雨，導致高雄義大二路部分路面下陷，市府當時先以預力地錨對拉支撐擋土牆工法加速搶通，並持續進行路基改善，為維護義大師生及用路人通行安全，本月10日進行路面改善工程，南下車道將封路70個日曆天。

高市工務局表示，義大二路是仁武區通往大社及大樹區市管道路，也是前往義守大學及義大世界要道，2011年8月南瑪都颱風來襲，義大二路部分路面下陷，施工修復約需2月，校方擔心學生行車安全陳情溝通後，市府透過緊急採購，設置16組對拉式預力地錨，加強擋土牆安全，將工期從2月縮短至5天

工務局說，雖然當年使用預力地錨對拉擋土牆加速搶通，因地錨非長期性措施，至今仍持續進行道路安全監測工作，並改善路基，已完成下部結構基礎穩固工程。

考量用路人安全及舒適性，工務局近期將進行路面改善工程，施工路段長約360公尺，配合南北向2快車道、1機車道進行工程改善，施工期間，南下快車道會先行封閉，以北上快車道維持南北雙向1車道車輛通行，南北向機車道仍維持通行，封路改道施工期約70天，預計10月中旬完成。行駛施工路段務必配合標誌通行。