澎議長涉賄請辭 不讓外界作文章

澎湖縣議長劉陳昭玲因涉嫌關說與收賄176萬元遭起訴、收押，羈押期間請辭議長，但議會尚未處理，澎湖地院上月裁定1千萬元交保，澎湖縣議會昨召開臨時會，劉陳昭玲主持會議時宣布辭去議長，隨後宣布散會，地方不捨也直言「不意外」，但她辭職後可能將影響國民黨總統、立委澎湖地方輔選。

依「澎湖縣議會組織自治條例」規定，議長辭職應以書面向大會提出，於辭職書提出會議報告時生效。劉陳昭玲羈押期間雖曾請辭議長，但議會尚未處理，昨開臨時會，劉陳昭玲下午出席主持，宣布開議並主持2議案審查，隨即宣讀她辭去議長職報告、宣布散會，地方議員都表不捨。

據了解，澎議員們曾發動連署，希望劉陳昭玲打消辭職念頭，但劉陳昭玲似乎心意已決，地方人士上周即預言，劉陳昭玲出席主持縣議會，應該就是要處理「辭職」一事，果真一如預期，當劉陳昭玲走下主席台，多名議員上前向她表達不捨，縣府列席官員也起立致意。

地方人士指出，劉陳昭玲日前交保後相當低調，除曾赴前副議長陳雙全妻子靈前上香，幾乎不曾在公開場合露面，但她昨出席議會已逐漸恢復往昔氣色，沒有交保時的憔悴、消瘦，請辭應該是不希望成檯面焦點，讓外界多作文章，但要為下屆總統立委大選出力「恐怕很難」。「澎湖縣議會組織自治條例」規定，議長、副議長辭職生效後，應即報內政部備查，並函知縣政府；「議長、副議長出缺時由會議決補選之。」目前議會暫由副議長藍凱元代理。