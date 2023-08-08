壽山又見機車競速炫技 住戶困擾

高雄鼓山區萬壽路元亨寺旁道路因彎道路寬，被車友當作「壓車」勝地，還有不少「追焦手」聚集攝影，附近住戶不堪其擾；警方表示，今年已取締258件交通違規，除平日取締危險駕駛，規畫每周末下午路檢，並檢測噪音，地方建議轉彎路中設置回復式防撞桿，減少轉彎壓車範圍，交通局會勘後表示，須依現地狀況評估。

高雄市交通局表示，前年即配合警察局會勘，但考量山路上下坡道設置軟質分隔桿，恐影響大型車輛轉向不便，且桿件易遭撞損、倒塌，反造成其他用路人擦撞絆倒危險，因此仍須依現地狀況評估。

高雄元亨寺路段近年為機車跑山熱門地點，除車友以「壓車」、「翹孤輪」炫技外，還有不少「追焦手」聚集攝影，拍攝耍技機車，地方住戶認為追焦手鎖定車友拍攝，助長炫技歪風，除要求警方加強取締違規，也要勸導「追焦手」勿聚集攝影。

民進黨籍市議員簡煥宗表示，改裝車噪音問題尤其困擾住戶，萬壽路是許多前往壽山運動、拜拜民眾必經之路，去年陸續有追焦手出現，增加許多炫技車友為過彎耍帥，變相影響道路安全；呼籲警方加強執法、勸導，另交通單位也應研議在合乎法規下改善該路段。

鼓山分局表示，車友主要在周末下午時段聚集，本月5、6兩日在壽山地區取締無照駕駛10件、改裝車等24件交通違規，該路段今年已取締258件交通違規，其中10件危險駕駛、移送6件公共危險罪、函報環保局120件噪音通知到檢。已規畫每周末下午路檢，噪音過大，也會開單要求重測。

員警指出，雖然違規車友難抓，但仍可根據監視器及追焦手照片，比對車主及駕駛身分，送出高額罰單。曾有18歲盧姓、余姓車友在萬壽路競速、翹孤輪，被警方依檢舉照片開單重罰至少3萬元罰鍰，並吊銷二人駕照，由於危險駕駛事證明確，還被依公共危險罪移送法辦。