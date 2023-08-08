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金門車比人多 老爺車久占停車場

聯合報／ 記者蔡家蓁葉德正邱瑞杰／連線報導

不只都會區有停車問題，離島停車位也不足，統計到今年6月底金門汽機車12萬6138輛，其中汽車是4萬9055輛，當地常住人口6萬人，幾乎每家戶都有多輛車，形成「車比人多」特殊現象，主因是離島2400CC以下車輛免徵牌照稅，加上燃料稅打7折、停車免費，養車負擔比本島輕。各停車場出現車輛占用，民代要求縣府加強管理，避免廢棄車衍生亂象。

金門4萬9千多輛汽車中，超過10年車齡有2萬7995輛，其中逾20年則有9000多輛，老爺車比率高，很多是住台灣的子女換購新車，舊車運到金門給長輩。

很多人名下擁有多輛車，久久才開一次，長期停在空地，又捨不得報廢。金門監理站指出，去年金門縣汽車報廢1011輛，今年上半年486輛，報廢速度趕不上新增數，金門縣每年增加4000多輛汽機車，交通事故量也上升，今年6月底車禍數，較去年同期增120多件，讓警方相當頭痛。

警方直言，離島汽車日增，關鍵在報廢車缺乏完善退場機制，報廢獎勵金每輛僅1000元，缺乏誘因，車主寧願擺著等換車折抵5萬元貨物稅，不願直接報廢。

金門縣民王小姐說，住家附近許多轎車長期沒開動，車身染厚厚灰塵，連車牌都拆了，車主卻不報廢，形成髒亂點，建議可研議每人名下僅能1輛車享免牌照稅優惠，超過就要課稅。

金門縣環保局長楊建立回應，是不是廢棄車存有認知落差，會針對占用公共空間的車輛優先處理，私有地部分正訂定辦法，實施後，可接受民眾申請移除廢棄車。

另，新北市人口約400萬，2021年6月汽車104萬7908輛、機車221萬8950輛，2022年同期汽車106萬4707輛、機車224萬2804輛，今年6月汽車108萬1565輛、機車225萬7493輛。交通局指出，汽機車數量平穩，北台灣大眾運輸建設發達，加上車位難尋，是抑制車輛沒大幅度增加的原因。

基隆人口36萬，汽機車逐年微幅成長，全市機車數超過18萬輛，等於每2人有1輛機車。交通處分析，近3年車輛數成長和疫情有關，上班族避免搭乘大眾運輸工具，改開車或騎車上班。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄指出，不管城市、鄉村，要有幾輛車是個人自由，若出現占用車位等亂象，應透過停車費調整等方式，讓車位能公平使用。

金門 車主

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