高雄本土登革熱添2例 左營新中里市集群聚風險高
高雄市今天新增2例登革熱本土確診個案，今年累計38例；衛生局表示，左營區新中里攤販市集疑似群聚已3例，個案活動地周邊查出13個容器孳生病媒蚊，研判此處疫情風險高。
衛生局透過新聞稿表示，今天1例為三民區20多歲女性，經疫調，個案4日出現發燒、肌肉痠痛症狀，5日曾至醫院就診，6日配合境外第13案工作地社區擴大採檢。
衛生局指出，經疫調此女7月29日至8月5日曾到左營區新中里一帶用餐、訪友，與境外第13例及本土第35例活動地具地緣關係，研判為社區群聚疫情，已規劃擴大左營區新中里防治範圍。
另一例為小港區60多歲男性，經疫調5日出現發燒、頭痛、關節痛、背痛、肌肉痠痛症狀，當日前往醫院就診；市府防疫團隊已規劃執行住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作。
衛生局提醒，如近2週內有登革熱流行疫區活動史，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速前往高雄市545家登革熱整合式醫療合約院所就醫。
另外，65歲以上長者、具有慢性病史（糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等）或民國104年曾感染登革熱民眾，若出現持續發燒、牙齦出血、流鼻血、嘔吐、嚴重腹痛、吐血、解黑便、躁動、皮膚出現紫斑、昏睡休克等症狀，此為登革熱重症警示徵象，務必立即就醫。
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