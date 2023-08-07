高雄10月18日起包機直航越南金蘭機場 每周3班

越南是台灣出國旅遊5大目的地之一，當地「水晶灣集團」相中中南越新興旅遊市場，攜手VIETJET越捷航空，10月起由高雄包機直航越南金蘭機場，每周3班。水晶灣集團今午和高雄京城及五福2家旅行業簽約，高雄市觀光局希望，未來不只高雄旅客到越南觀光，越南觀光客也能來體驗高雄之美。

交通部觀光局2023年1、2月統計，國內首站抵達的旅遊勝地中，以日本居冠，其次為泰國、韓國、香港，越南以9萬5362人次排第5名，已超過新加坡、菲律賓等國。

水晶灣集團台灣分公司總經理潘品睿今午與京城旅行社董事長沈本立、五福旅行社副總吳泂俊簽約，宣布高雄直飛越南金蘭機場的新航線將啟航。

潘品睿說，水晶灣集團攜手VIETJET越捷航空推出的包機， 10月17日首航由台北起飛，18日則由高雄飛越芽莊，每周各3班，往返越南慶和省金蘭機場，每班可載送230位旅客。

他說，越南因距離近、氣候宜人、景觀天然、對越南飲食與文化接受度高，近年成為東南亞旅遊市場的新寵，今年上半年約有560萬人次到越南觀光，台灣客排名第4。中南越遊程對台灣觀光客略為陌生，因此將慶和省、寧順省、林同省三省，依芽莊、大叻等景點不同特質，打造出不同風格的包機套裝遊程，讓台灣遊客也能親炙中南越美景，包機模式未來也能方便載運台灣越配返回越南。