高雄機場航班復甦 台越旅行業者共推包機遊程

隨疫情解封，各航空公司逐漸恢復高雄航班，高市觀光局表示，高雄國際機場航班較疫情前已恢復近6成。越南旅遊業者今天也與高雄業者簽約共推包機遊程，盼兩地互送旅客觀光。

高雄市觀光局近日公布統計數據，截至今年7月，高雄機場已回復20個航點、每週214班次，約恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前原航班6成。

觀光局透過新聞稿表示，除了將前往新馬推廣，未來也將持續鎖定日、韓及東南亞等區行銷；並持續向中央爭取國際城市航點航線恢復，讓高雄走向世界、世界走進高雄。

看準台越旅遊市場，越南旅行業者水晶灣集團與越捷航空簽訂包機直航合約，並於今天與高雄旅行業者簽約，共推包機遊程，希望將來兩地互送旅客觀光。

水晶灣集團與越捷航空首簽訂包機直航合約，預定10月18日高雄啟航，每週3班（週三、週五、週日）從高雄直航越南的金蘭機場，航程只要2.5小時。

水晶灣集團台灣分公司總經理潘品睿表示，越南旅遊距離近、氣候宜人、景觀天然，且台灣人對越南飲食與文化接受度高，相較其他亞洲國家，越南旅遊也成本較低，台灣人對越南旅遊興趣也漸增，同時帶動整體越南旅遊市場增長。

潘品睿指出，越南成為東南亞旅遊市場的新寵，推出包機套裝遊程主打越南中南部的慶和省、寧順省、林同省3省，依景點不同特質，打造出不同風格行程。