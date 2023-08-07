劉陳昭玲辭澎湖議長職務 30日內須補選

因貪污案被起訴的澎湖縣議長劉陳昭玲今天在主持議會臨時會時，拿出請辭書宣布辭去議長職務。依澎湖議會自治條例規定，議長辭職應以書面向大會提出後即告生效，並在30日內召集臨時會補選。

澎湖縣議會今天下午舉行第20屆第4次臨時會第1次會議，在縣府所提2項議案處理後，劉陳昭玲拿出其辭職信，宣讀請辭議長職務，隨後宣布會議結束。她走下主席台時，與會議員給予安慰、擁抱，最後在議會人員護送下離去。劉陳昭玲應允還會以議員身分出席議會。

劉陳昭玲今天請辭議長一職，根據澎湖議會自治條例規定，「議長、副議長之辭職，應以書面向大會提出，於辭職書提出會議報告時生效。」應即報內政部備查，並函知縣政府；「議長、副議長出缺時，由本會議決補選之。議長、副議長同時出缺時，由內政部指定議員1人暫行議長職務，並於備查之日起30日內召集臨時會補選之。」目前議會暫時由副議長藍凱元代理。

劉陳昭玲與機要秘書陳淑美因涉貪遭起訴，澎湖地院合議庭7月5日認為2人羈押3個多月，已坦承收賄犯行，裁定劉陳昭玲以新台幣1000萬元、陳淑美50萬元交保並限制出海出境。

國民黨籍的劉陳昭玲出生澎湖縣湖西鄉沙港村，25歲投入澎湖縣議會選舉，創下連10屆當選紀錄；第15至20屆連6屆當選澎湖縣議會議長，活躍地方政壇40年，創下地方自治史紀錄。