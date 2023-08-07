快訊

為加速搶通道路全力救災 南投仁愛鄉明繼續停班停課

羅智強與金溥聰午餐會全程沒互動 賴士葆「1句話」讓其他參選人都拍手

壽險金控雙雄誰壓對AI股？ 這家Q2一口氣加碼緯創逾16萬張

高雄明霸克露橋搶修 陳建仁：12日前讓人車通行

中央社／ 高雄7日電

行政院長陳建仁今天到高雄桃源區視察救災及明霸克露橋搶通情形，陳建仁表示，8日前會把行人便道先完成，預計12日前讓人車通行，之後會建設更寬更高的橋，估2025年完成。

高雄山區因颱風影響多日大雨，玉穗溪帶來大量土石流沖毀明霸克露鋼便橋，導致桃源區梅山、拉芙蘭、復興里3里聯外道路中斷。陳建仁今天下午在高雄市長陳其邁、原民議員高忠德陪同下，視察救災及明霸克露橋損壞搶通情形。

陳建仁致詞說，明霸克露橋損壞，居民生活受影響，所幸高市府超前部署，撤離、後送都做得很好，不像南投仁愛鄉還有病患需要緊急後送，但那時路已斷，直升機也無法飛，情況緊急，趕緊連絡病人和醫師，所幸後來有接下山。

陳建仁誇讚陳其邁做得很好，有事先準備，還設置流籠，讓農產品能運出去，可見事在人為、人助天助；他並表示，若地方有需要，中央會跟市府配合，一起努力把鄉親照顧好，災後復原工作，也會從優從寬從速提供經費協助。

陳建仁表示，明霸克露橋受損，預計8日前會先完成行人便道，12日前將可供人車通行的道路做好，接下來就將便橋修復好；長期部分，會建設更寬、更高的橋，預計2025年完成，希望能如質如期完工，若能超前完工，再好不過。

高忠德則遞交地方建設請願書給陳建仁，建議中央可針對高雄山區進行跨部會整治。陳建仁說，回去會好好看請願書，需要中央配合幫忙之處，可以讓中央知道，保持溝通聯繫，希望讓3里鄉親能過得平安喜樂。

陳其邁說，3里保全戶有433人，均有逐一造冊、查核，慢性病患提前撤離，農產品也逐步運出；農損部分，也會啟動救助方案，如金煌芒果等農作有損害，可以跟市府聯繫，「請族人放心，也不用搶著運出，受損部分市府會協助」。

高忠德說，希望能盡快將路、橋修復好，讓族人便利通行，感謝市府超前部署設置流籠，讓農特產品陸續運出，目前3里鄉親一切安好。

陳建仁 明霸克露橋 陳其邁

延伸閱讀

碳權交易所揭牌 陳建仁：淨零轉型是維持台灣供應鏈國際競爭力的必要條件

碳權交易所揭牌 陳揆：朝向碳經濟發展的里程碑

【專家之眼】南投遭逢巨災 陳建仁還能玩弄政治？

提升離岸風場建置量能 台中港填方區新建海堤工程開工

相關新聞

影／高雄雷雨炸裂！左營新莊一路水溝堵塞淹腳踝、機車泡水

高雄今天上午降下滂沱大雨，雨勢驚人還夾雜轟隆隆雷聲；中央氣象局針對高雄、屏東發布大雷雨即時訊息，雷雨炸裂，高雄不少路段出...

影／高雄驚人大雨！漢神巨蛋後方人孔蓋如噴泉 居民嘆：每次都這樣

高雄市區今天凌晨至今大雨滂沱，左營區漢神巨蛋後方疑因雨水宣洩不及，道路人孔蓋又冒水如噴泉，警方已協助交通疏散並通知水利局...

如何分辨高雄人？ 網笑：聽到「這句話」會火大跳起來的人

社群「高雄點Kaohsiungtien」請網友談談如何分辨高雄人？釣出高雄網友熱烈討論，許多人同意聽到「高雄發大財….」...

別急著上山 北大武山步道及檜谷山屋持續封閉至22日

卡努颱風影響台灣，遠離後還引進西南風，帶來致災性豪雨，造成中南部多處山區淹水、土石流。屏東縣北大武山步道及檜谷山屋受大雨...

高雄桃源區金煌芒果狂風豪雨全擊落 農友「賠慘了」心在淌血

南橫公路路基流失加上明霸克露鋼便橋在豪雨中重創，高雄桃源區復興，拉芙蘭及梅山3里成孤島，桃源區公所昨啟動流籠，搶救龍鬚菜等物產，但盛產中的金煌芒果幾乎都大雨打落，連採得沒得採，果農損失慘重...

融入黑鮪魚、梅花鹿意象 屏東城市杯父親節限量搶購

屏東縣府去年12月推出的「許，一杯子的幸福」屏東城市杯，以高質感外觀做為縣府文創伴手禮，並未對外販售，卻引發網友熱烈討論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦