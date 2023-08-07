高雄明霸克露橋搶修 陳建仁：12日前讓人車通行

行政院長陳建仁今天到高雄桃源區視察救災及明霸克露橋搶通情形，陳建仁表示，8日前會把行人便道先完成，預計12日前讓人車通行，之後會建設更寬更高的橋，估2025年完成。

高雄山區因颱風影響多日大雨，玉穗溪帶來大量土石流沖毀明霸克露鋼便橋，導致桃源區梅山、拉芙蘭、復興里3里聯外道路中斷。陳建仁今天下午在高雄市長陳其邁、原民議員高忠德陪同下，視察救災及明霸克露橋損壞搶通情形。

陳建仁致詞說，明霸克露橋損壞，居民生活受影響，所幸高市府超前部署，撤離、後送都做得很好，不像南投仁愛鄉還有病患需要緊急後送，但那時路已斷，直升機也無法飛，情況緊急，趕緊連絡病人和醫師，所幸後來有接下山。

陳建仁誇讚陳其邁做得很好，有事先準備，還設置流籠，讓農產品能運出去，可見事在人為、人助天助；他並表示，若地方有需要，中央會跟市府配合，一起努力把鄉親照顧好，災後復原工作，也會從優從寬從速提供經費協助。

陳建仁表示，明霸克露橋受損，預計8日前會先完成行人便道，12日前將可供人車通行的道路做好，接下來就將便橋修復好；長期部分，會建設更寬、更高的橋，預計2025年完成，希望能如質如期完工，若能超前完工，再好不過。

高忠德則遞交地方建設請願書給陳建仁，建議中央可針對高雄山區進行跨部會整治。陳建仁說，回去會好好看請願書，需要中央配合幫忙之處，可以讓中央知道，保持溝通聯繫，希望讓3里鄉親能過得平安喜樂。

陳其邁說，3里保全戶有433人，均有逐一造冊、查核，慢性病患提前撤離，農產品也逐步運出；農損部分，也會啟動救助方案，如金煌芒果等農作有損害，可以跟市府聯繫，「請族人放心，也不用搶著運出，受損部分市府會協助」。

高忠德說，希望能盡快將路、橋修復好，讓族人便利通行，感謝市府超前部署設置流籠，讓農特產品陸續運出，目前3里鄉親一切安好。