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別急著上山 北大武山步道及檜谷山屋持續封閉至22日
卡努颱風影響台灣，遠離後還引進西南風，帶來致災性豪雨，造成中南部多處山區淹水、土石流。屏東縣北大武山步道及檜谷山屋受大雨影響，步道遭土石及倒伏樹木阻攔，山屋基礎設施也被毀損，目前仍在災後整備中，將持續封閉至22日。
林業署屏東分署表示，受卡努颱風及其外圍環流影響，北大武山步道沿線仍有零星土石崩塌以及倒木阻道，檜谷山屋水源管線遭沖毀尚未修復，經評估將持續封閉至8月22日。
林業及自然保育署屏東分署指出，目前北大武山區降雨仍持續，水源頭水勢強勁，搶修等復建工事深受影響，將視天候及設施修復進度，進行滾動式調整，不便之處敬請山友見諒，另藤枝、墾丁及雙流國家森林遊樂區，以及林後四林平地森林園區則照常開放。
林業署屏東分署提醒，颱風雖已遠離，但山區仍偶有強降雨及落石出現，建議民眾審慎評估山域活動，以維自身安全。相關訊息請至台灣山林悠遊網或檜谷山屋申請網站查詢。
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