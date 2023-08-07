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滇緬返鄉青年紀錄在地 農曆7月祖先接進門、送出門祭祖

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
農曆7月14日「祖先送出門」，將祭拜的菜色，每個都放一些到碗裡，最後潑在門口前。記者劉星君／攝影
農曆7月14日「祖先送出門」，將祭拜的菜色，每個都放一些到碗裡，最後潑在門口前。記者劉星君／攝影

屏東縣里港鄉定遠自治社區返鄉青年彭薰誼、魯玟言近三年來運用雲南香料與料理技術，打造「滇食一域」品牌，推出「滇覆湯底」冷凍調理包、羊奶果冰品外，今年以「民俗尋根」為主軸，訪談耆老，將已快要忘卻社區信仰樣貌逐一記錄，每到農曆7月祭祖儀式，家戶忙著張羅，形成特殊景象，也是她們的兒時回憶，彭薰誼說，「紀錄時代的美好」。

1961年從滇緬、泰北區域遷徙來台、近10個雲南少數民族與漢族共同組成定遠自治區，獨特歷史背景、多元族群文化，讓定遠自治社區以基督教、祖先、天地國親師與關公等多元信仰為主。

來自雲南，過去家中曾信奉天地國親師、現在以拜祖先為主的馬雲華說，至今保有每到農曆7月「祖先接進門」及「送出門」祭拜祖先儀式。每年農曆7月11日下午3點開始有「祖先接進門」，準備糖果餅乾、6碗飯、6道菜及茶酒供品，更將早上準備好的芭蕉樹莖切成一片一片的，每片大約3到5公分的厚度，從大門口隔一小段間隙擺放一片，並把香插在上面。

馬雲華說，農曆7月13日「老祖宗請客」，宴請陰間親朋好友的意思，晚上7點準備8碗飯、8道菜及茶酒供品，開始祭拜。農曆7月14日「祖先送出門」，除準備6碗飯、6道菜、茶酒供品，還有大量金紙，與切成一片一片的芭蕉樹莖，並把香插在上面，準備將祖先送出門了。

馬雲華說，傳統信仰不可忘卻，曾聽說有子女沒有維持祭祖，過世的親人托夢給子女「吃不飽」，未料該名子女未理會，還託夢給鄰居好友，這名子女才趕緊祭拜。

80歲張奶奶家中仍祭拜「天地國親師」，她在緬甸出生，17歲來到台灣，她說，「天地國親師」代表「有天有地才有國，有國才有家」，是父母親傳承下來的，她每天仍都會祭拜上香。

滇緬返鄉青年彭薰誼說，調查成果預計8月底搭配「滇味日嚐」主題，讓滇緬文化脈絡兩大元素，香料料理與信仰民俗的成果，同步再社區老屋展出3個月，作為文化延續，也讓外地民眾看見滇緬文化的多元面向。

學熙堂文化資訊社表示，滇緬返鄉青年透過新住民社造培力計畫，以策展作為團結社區人力方法，縮小社區青年的文化斷層，帶來不同以往的社區樣貌。

每到農曆7月祭祖儀式，祖先接進門，將芭蕉樹莖切成一片片，每片約3到5公分厚度，從大門口隔一小段間隙擺放一片，並把香插在上面，準備6碗飯，6道菜開始祭拜。記者劉星君／攝影
每到農曆7月祭祖儀式，祖先接進門，將芭蕉樹莖切成一片片，每片約3到5公分厚度，從大門口隔一小段間隙擺放一片，並把香插在上面，準備6碗飯，6道菜開始祭拜。記者劉星君／攝影
每到農曆7月祭祖儀式，祖先接進門，將芭蕉樹莖切成一片片，每片約3到5公分厚度，從大門口隔一小段間隙擺放一片，並把香插在上面，準備6碗飯，6道菜開始祭拜。記者劉星君／攝影
每到農曆7月祭祖儀式，祖先接進門，將芭蕉樹莖切成一片片，每片約3到5公分厚度，從大門口隔一小段間隙擺放一片，並把香插在上面，準備6碗飯，6道菜開始祭拜。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉定遠自治社區信仰文化，家中祭拜著「天地國親師」，代表「有天有地才有國，有國才有家」。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉定遠自治社區信仰文化，家中祭拜著「天地國親師」，代表「有天有地才有國，有國才有家」。記者劉星君／攝影
每到農曆7月祭祖儀式，祖先接進門，將芭蕉樹莖切成一片一片的，每片大約3到5公分的厚度，從大門口隔一小段間隙擺放一片，並把香插在上面。記者劉星君／攝影
每到農曆7月祭祖儀式，祖先接進門，將芭蕉樹莖切成一片一片的，每片大約3到5公分的厚度，從大門口隔一小段間隙擺放一片，並把香插在上面。記者劉星君／攝影

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