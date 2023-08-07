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高雄桃源區金煌芒果狂風豪雨全擊落 農友「賠慘了」心在淌血

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
杜蘇芮、卡努颱風豪雨接連轟炸，高雄桃源區盛產的金煌芒果幾乎全掉光，農友欲哭無淚。圖／議員高忠德提供
杜蘇芮、卡努颱風豪雨接連轟炸，高雄桃源區盛產的金煌芒果幾乎全掉光，農友欲哭無淚。圖／議員高忠德提供

南橫公路路基流失加上明霸克露鋼便橋在豪雨中重創，高雄桃源區復興，拉芙蘭及梅山3里成孤島，桃源區公所昨啟動流籠，搶救龍鬚菜等物產，但盛產中的金煌芒果幾乎都大雨打落，連採得沒得採，果農損失慘重，心在淌血，盼政府能納入天災救助項目，多少減輕損失。

桃源區明霸克露橋2021年遭颱風豪雨沖毀，物資運補需仰賴直升機，市府為此仿去年耗資956萬元在桃源區勤和里至復興里間、架設兩條長250公尺流籠，便於運送物資及搶救農產，但救不了今年區內盛產的金煌芒果。

高市議員高忠德說，桃源區約種植140公頃金煌芒果，產量在150萬顆間，復興里產量約占全區7成，其次是高中、桃源等里，這次杜蘇芮及卡努颱風雨相繼來，產地金煌芒果幾乎都打落，許多已經爛掉。

果農尤麗婷表示，目前產區芒果因風雨已掉得差不多，他們家果園約有6萬顆產量，因道路中斷，盤商無法上山收貨，也形同「棄收」，損失約80萬左右。桃源在地農家，重要的經濟來源就靠金煌芒果，今年原本豐收，卻接連碰上颱風，全部完蛋，上周一緊急停止接單，已下訂的客戶只能一一退款，「賠慘了」。

尤麗婷說，今早趁雨停，他們加減採收殘果，能吃就吃，不能吃的就做成酵素肥料，也向顧客說明致歉，因為經過風吹雨淋的芒果品質無法保證，絕不會濫行出貨，打自己的臉，今年的損失只能認賠，但果農也希望政府能將芒果納入天災救助項目，減輕大家損失。

杜蘇芮、卡努颱風豪雨接連轟炸，高雄桃源區盛產的金煌芒果幾乎全掉光，農友欲哭無淚，只能將殘果製成酵素肥料再利用。圖／尤麗婷提供
杜蘇芮、卡努颱風豪雨接連轟炸，高雄桃源區盛產的金煌芒果幾乎全掉光，農友欲哭無淚，只能將殘果製成酵素肥料再利用。圖／尤麗婷提供
杜蘇芮、卡努颱風豪雨接連轟炸，高雄桃源區盛產的金煌芒果幾乎全掉光，農友欲哭無淚。圖／尤麗婷提供
杜蘇芮、卡努颱風豪雨接連轟炸，高雄桃源區盛產的金煌芒果幾乎全掉光，農友欲哭無淚。圖／尤麗婷提供

芒果 卡努颱風 豪雨

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