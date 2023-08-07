影／高雄雷雨炸裂！左營新莊一路水溝堵塞淹腳踝、機車泡水
高雄今天上午降下滂沱大雨，雨勢驚人還夾雜轟隆隆雷聲；中央氣象局針對高雄、屏東發布大雷雨即時訊息，雷雨炸裂，高雄不少路段出現積水現象，左營區新莊一路水淹腳踝，一整排機車泡在水中，積水漫延大樓騎樓下，民眾和警衛見水溝被落葉堵塞，自行清除，水才逐漸消退。
中央氣象局上午9時10分許針對高雄市發布大雷雨即時訊息，高雄上午雷聲轟隆隆，大雨嘩啦啦下不停，造成市區不少路段出現積水現象。
位於左營區新莊一路和華夏路交叉口附近的一處大樓，水淹至人的腳踝處，停在大樓前的機車水淹半個輪胎高，機車道無法通行，機車繞道而行，汽車駛過濺起水花。
因水勢漫延至大樓騎樓下，住戶和警衛見水溝被落葉堵塞，積水無法流進水溝排洩，一名女住戶自行清樹葉，積水才逐漸消退。
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