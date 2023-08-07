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菊島盃全國棒壘球賽 8日開打

中央社／ 澎湖縣7日電

2023年澎湖縣菊島盃全國棒、壘球等系列賽，8日起將依序展開，來自全國各地近150支球隊參賽，將啟動6處場地進行，賽事精彩可期。

澎湖縣政府表示，今年菊島盃全國棒、壘球等系列賽，區分有全國少棒軟式棒球、青少年硬式棒球錦標賽與慢速壘球賽，將自8日起一直進行至27日止，預計至少吸引超過4000名隊職員選手與眷屬，為澎湖帶來人潮。

澎湖縣政府表示，今年菊島盃全國棒球賽，由於參賽隊伍多，將使用中山、大城北、東文、講美等球場與石泉國小及縣立體育場6處場地來進行，8日青少年硬式棒球賽開打，預計有32隊參賽，將一直進行至13日止。

菊島盃全國軟式少棒錦標賽，有87隊參賽，澎湖講美少棒隊也沒缺席，馬來西亞檳城隊也首度組隊參賽，比賽自15日至20日，在中山等6處場地進行循環預賽與複、決賽。

菊島盃全國慢速壘球錦標賽最後壓軸在27、28日，在中山、大城北和東文澳3個棒壘球場登場，共計36支球隊參賽，比賽區分有公開、社會、青壯和長青等組進行。

澎湖縣 馬來西亞

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