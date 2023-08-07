融入黑鮪魚、梅花鹿意象 屏東城市杯父親節限量搶購

屏東縣府去年12月推出的「許，一杯子的幸福」屏東城市杯，以高質感外觀做為縣府文創伴手禮，並未對外販售，卻引發網友熱烈討論，吸引超過5千多則留言，紛紛敲碗要求開放購買，為滿足民眾期待，縣府追加製作300組，並選在父親節於屏菸1936文化基地獨家開賣，想要收藏的朋友千萬不要錯過難得機會。

傳播處指出，屏東城市杯採用時下流行的莫蘭迪綠與藍色，除了展現獨特的質感，也象徵屏東的山海絕美景致，鑲在上面的古銅金屬徽章及杯上的金漆更有一種復古美，設計上還將屏東物種轉化為縮圖符號，有黑鮪魚躍出海面形成了「P」與山下的梅花鹿形成的「T」相呼應，「P&T」同樣代表屏東的英文縮寫。

另外城市杯的禮盒包裝也很特別，手提袋包裝是簡約時尚風格，輕巧毛氈材質，搭配高質感PU皮革手提，襯托燙金字的深色硬紙盒，深具質感與品味。