預立地錨撐12年 高雄義大二路將封道進行路面改善
2011年南瑪都颱風帶來豪雨，導致高雄義大二路部分路面下陷，當時市府先以預力地錨對拉支撐擋土土牆工法加速搶通，並持續進行路基改善，但為維護義大師生及用路人通行安全，預訂8月10日進行路面改善工程，南下車道將封路10個日曆天進行施工。
高市工務局表示，義大二路是仁武區通往大社及大樹區的市管道路，也是前往義守大學及義大世界要道。2011年8月南瑪都颱風導致義大二路部分路面下陷，經使用預力地錨對拉擋土牆加速搶通，因地錨不是長期性措施，至今仍持續進行道路安全監測工作，並持續改善路基，目前已完成下部結構基礎穩固工程。
考量用路人安全及舒適性，工務局近期將進行義大二路路面改善工程，施工路段長約360公尺，配合南北向2快車道、1機車道進行工程改善，施工期間，南下快車道會先行封閉，以北上快車道維持南北雙向1車道車輛通行，南北向機車道仍維持通行，此階段封路改道施工期約為70日曆天，預計施作至10月中旬完成。
工務局新工處提醒民眾，行駛施工路段時，車輛務必慢行，也配合臨時指示標誌通行，以確保行車安全，用路人亦可善用服務專線：0988-660500，了解施工及交通維持情形。
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