世界合唱大賽掄元 寶來國中衛武營感恩音樂會謝各界
獲得2023年韓國第12屆世界合唱大賽冠軍的寶來國中、建山國小與荖濃國小、尼布恩合唱團，昨晚在衛武營唱出感恩音樂會。「謝謝大家一直都在！」團員們說，會努力讓最美聲音與生命的力量永續發展，傳承未來並到世界角落。
高雄市長陳其邁也到場聆聽，並帶小點心替孩子們加油打氣，感謝合唱團用最美聲音讓世界看見台灣。長期關心著高雄孩子們成長的監察院長陳菊、監委范巽綠、教育部副署長戴淑芬及教育局副局長黃盟惠等，也到場聆聽。音樂會開場前，現場也準備了在韓國比賽的精彩內容，用影片與大家分享。
昨晚感恩音樂會，團員們表演了精彩曲目，包括：阿美族飲酒歌、太巴塱之歌、都歷古謠、Formosa 加油加油加油（客家歌）、毋盼得（客家歌）、台灣及兩首比賽歌曲，融入多元原民、平埔、客家、閩南等文化，更呈現韓國比賽的日出之歌與生命之歌。
尼布恩合唱團的日出之歌，帶著和平共處的思維，使族群得共融共榮，呈現多元包容尊重的文化融合。寶來國中團的生命之歌，帶著族群的希望之光前進未來，為族群文化的使命持續傳承，呈現生命希望的力量。
寶來國中校長潘如萍說，帶著現場參與人員的祝福，以及此次獲獎的金牌，將與大家手攜手、肩並肩一起挺進2024紐西蘭。也歡迎大家12月15、16日到寶來，聽聽第四屆「嘎呼拉斯」山中音樂節奇妙恩典的聲音。
潘如萍校並感謝眾多單位協助，才能拿下世界大賽佳績。包括文化部、外交部、教育部、客家委員會、原住民族委員會、高雄市政府、玉山銀行、上海商業銀行、陳啟川先生文教基金會、立信基金會、臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所、臺灣港務公司、承翰教育公益信託基金、財團法人高雄市仁愛基金會、龍巖基金會、萬泰物流、華新科技等，在這次赴韓國參加比賽奪冠給予最大力的支持與贊助。
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