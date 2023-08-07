聽新聞
test
0:00 / 0:00

為子女無私付出 屏表揚模範父親

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣63歲許煥昇（右）昨獲模範父親表揚，女兒製作「許老爹讚」手牌。記者劉星君／攝影
屏東縣63歲許煥昇（右）昨獲模範父親表揚，女兒製作「許老爹讚」手牌。記者劉星君／攝影

屏東縣府昨表揚44名模範父親，63歲許煥昇為照顧精神障礙女兒，10年前提前公職退休，投入向陽康復之友協會推動，並學習新知，協助精神障礙朋友克服疾病；最年長90歲余財松，年輕時任土木工程師父，扛起家庭經濟重擔，重視子女教育，熱心服務宗廟與社區服務。

屏東縣府社會處今年為受表揚模範父親拍全家福，枋山鄉的陳順義20多名子女孫輩特別返鄉合影，一家人笑聲不斷，笑稱提早過父親節，縣府將全家福贈送給每一名受獎人；縣長周春米感謝模範父親們除照顧家庭，也保持樂觀的心，克服人生困難，參與社會服務，在各領域皆有成就。

許煥昇退休前是移民署分隊長，為照顧精障女兒提前退休，他退休後加入向陽康復之友會，進修精障相關領域課程，學習照顧精障女兒，每2周定期回診，他的另2個女兒製作手牌「許老爹讚」、開心感謝父親付出。

新埤鄉余財松是最年長受獎者，身體硬朗、行走自如，並表示70年代經濟起飛時期，每天帶著1、20名工人工作，是大家熟悉「阿添師」，擔任鄰長25年，育有4男1女，重視子女教養。

泰武鄉65歲劉振友，實踐活到老學到老精神，充實自我，報名研究所進修，擁有專業土地登記、保險經紀及丙級中餐等相關證照，給子女們最好的身教。

子女 屏東縣

延伸閱讀

嘉義鐵工爸嘗過人生的苦 鼓勵孩子勇敢追夢學攝影

他為照顧精障女兒從公部門提早退休 只為能更貼心陪伴

藥師鄭仲智克服障礙深入偏鄉送藥7年 獲選屏市模範父親

扛起家計做到3件事 彰化永靖鄰長當選縣級模範父親

相關新聞

壽山動物園 被指動物福祉支出偏低

高雄市立壽山動物園歷經1年餘改造去年底重新開幕，4個月吸引逾50萬人次入園，但改造所花費5.5億元及民眾認養專戶2億餘元...

藝術家長駐 畫筆記錄高雄轉變

藝術家張偉鈺長期走訪各地旅行創作，近年長駐高雄教學創作、看見城市轉變，決定在高雄市設藝術工作坊並辦師生聯展；他強調藝術不...

為子女無私付出 屏表揚模範父親

屏東縣府昨表揚44名模範父親，63歲許煥昇為照顧精神障礙女兒，10年前提前公職退休，投入向陽康復之友協會推動，並學習新知...

高市桃源區三里停班課 明霸克露便橋維修要看地基

高雄市政府晚間宣布，根據中央氣象局資訊，明（7）日高雄市山區預估雨量未達停班停課標準，但桃源區梅山、拉芙蘭、復興里3里道...

鄉野奇談／高雄壽山失蹤案特別多？誤闖「百慕達」求神不靈 她被謎音引誘困山谷

高雄壽山又稱柴山，是最親民的郊山，但也充滿神祕。這座高度不到400公尺的山，步道之外有險峻礁岩、複雜溶洞，加上古道舊墓、山難靈異，不可思議事件頻傳。軍事管制區更被視為「壽山百慕達」，訊號不通、藤樹障目，連登山老手也曾迷航。...

檸檬盛產多元開發檸檬磚、原汁獲青睞 農會：價格平穩

每年7到9月是檸檬盛產期，農糧署南區分署表示，屏東縣是檸檬重要產區，種植面積1784公頃，占全國66％，今年檸檬產量與品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦