為子女無私付出 屏表揚模範父親

屏東縣府昨表揚44名模範父親，63歲許煥昇為照顧精神障礙女兒，10年前提前公職退休，投入向陽康復之友協會推動，並學習新知，協助精神障礙朋友克服疾病；最年長90歲余財松，年輕時任土木工程師父，扛起家庭經濟重擔，重視子女教育，熱心服務宗廟與社區服務。

屏東縣府社會處今年為受表揚模範父親拍全家福，枋山鄉的陳順義20多名子女孫輩特別返鄉合影，一家人笑聲不斷，笑稱提早過父親節，縣府將全家福贈送給每一名受獎人；縣長周春米感謝模範父親們除照顧家庭，也保持樂觀的心，克服人生困難，參與社會服務，在各領域皆有成就。

許煥昇退休前是移民署分隊長，為照顧精障女兒提前退休，他退休後加入向陽康復之友會，進修精障相關領域課程，學習照顧精障女兒，每2周定期回診，他的另2個女兒製作手牌「許老爹讚」、開心感謝父親付出。

新埤鄉余財松是最年長受獎者，身體硬朗、行走自如，並表示70年代經濟起飛時期，每天帶著1、20名工人工作，是大家熟悉「阿添師」，擔任鄰長25年，育有4男1女，重視子女教養。

泰武鄉65歲劉振友，實踐活到老學到老精神，充實自我，報名研究所進修，擁有專業土地登記、保險經紀及丙級中餐等相關證照，給子女們最好的身教。