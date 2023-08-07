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壽山動物園 被指動物福祉支出偏低

聯合報／ 記者任義宇卜敏正王昭月／高雄報導
高雄市立壽山動物園歷經1年餘改造，去年底重新開幕，4個月吸引逾50萬人次入園，市議員質疑帳目不清，且花費改善動物福祉比例過低。記者卜敏正／攝影
高雄市立壽山動物園歷經1年餘改造，去年底重新開幕，4個月吸引逾50萬人次入園，市議員質疑帳目不清，且花費改善動物福祉比例過低。記者卜敏正／攝影

高雄市立壽山動物園歷經1年餘改造去年底重新開幕，4個月吸引逾50萬人次入園，但改造所花費5.5億元及民眾認養專戶2億餘元，遭審計部提審核意見，指花費改善動物福祉比例過低，市議員也質疑帳目不清；動物園主管機關市府觀光局表示，經費運用一切合法、可受公評。

壽山動物園以「新動物園運動」推動園區改造，旨在提升動物福祉，也打造如空中廊道等設施，提供遊客全新遊園體驗，並以認養專戶募款改善動物福祉，日前遭審計部決算審查報告點出，「企業大額認養款項用於建設項目、攸關動物福祉支出偏低、部分圈養動物未明原因死亡、須強化動物醫療設備」等問題。

國民黨市議員白喬茵表示，壽山動物園從2018年至今募得逾2億元，但用在改善動物福祉項目僅100萬元，餘多用在環境及展場更新，相信很多人不能接受，難得有逾5億元經費可改善動物圈養、醫療等環境，大筆經費卻花在硬體上，尤其是人用遊憩設施，根本放錯重點。

她說，曾要求觀光局提供改善明細，觀光局卻只提人用、動物相混資料，無法分析使用比例，這讓人懷疑欲蓋彌彰。建議動物福利與圈養環境改善相關標案獨立處理，勿混用、支出不明，也應提供保育員更好福利與職能強化，編列更多醫療經費強化動物健康管理。

民進黨議員黃文益表示，企業認養是長久機制，現階段剛好遇到動物園推動改造，大部分的錢會用於此，下一步再用於動物福祉改善，否則政府另需編預算或舉借，衍生利息都是民脂民膏，因此此時間點在不違法用度情形下，交政府機關權衡使用，情有可原。

觀光局澄清，審計部亦載明經費使用符合規定，報告內容未提及帳目不清，現代動物園兼具動物保護保育與人類生命教育功能，「新動物園運動」以提升動物福祉為設計施工重點，民間捐款項均依指定用途專款專用，計畫工程亦獲金質獎。

觀光局說明，遊客遊憩設施部分由市府預算支應、非民間捐款，餘小額認養款項則用於增加動物食物多樣性、醫療檢診，及動物展場棲台維修更新等，經費運用合法、可受公評。

壽山動物園 認養 觀光局

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