高市桃源區三里停班課 明霸克露便橋維修要看地基

高雄市政府晚間宣布，根據中央氣象局資訊，明（7）日高雄市山區預估雨量未達停班停課標準，但桃源區梅山、拉芙蘭、復興里3里道路交通尚需復原，為維護區域民眾安全，桃源區梅山、拉芙蘭、復興里3里明日停班停課；其餘地區照常上班上課。

另正在搶修明霸克露便橋的三工處表示，今天到場現勘後原則還是採修復案，但橋梁P3、P5梁柱受創嚴重，上半部雖被土石沖刷歪斜，但不確定地基是否受損，若地基沒有大礙，維修時間可能一到兩個月，若地基受損維修時間就必須拉長數個月。

三工處說，除受損的橋梁柱，其他梁柱也必須逐一檢查，但目前還有水流，上游隨時可能還有土石流下，工程檢查相對危險，因此沒有辦法確認檢查時間，也無法預估未來完修時程。但本月12日將先搶通溪底便道通行。