高雄保安堂供奉陣亡日艦長逾1甲子 81歲兒含淚認親

紅毛港保安堂供奉二戰陣亡日本軍艦「蓬38號哨戒艇」官兵，艦長高田又男逝世時兒子高田鳴海才2歲，如今高田鳴海已81歲，今天他到保安堂含淚認親，感謝台灣人付出的一切，現場氣氛感人。

紅毛港保安堂是全台唯一供奉日本軍艦的日式廟宇，1944年「蓬38號哨戒艇」返台時，被美軍潛水艇魚雷擊中，艦上145人全數陣亡，保安堂供奉海府大元帥70多年，在2018年查出海府的真實身分就是高田又男。

高田鳴海今天在女兒及親戚陪同下，滿頭白髮的他坐著輪椅抵達保安堂，進到廟宇後看見父親神像，他含淚與父親相認，他現場雙手合十感謝台灣人對父親所付出的一切，場面相當感人。

保安堂主委張吉雄告訴中央社記者，高田鳴海原本就要到台灣認親，但礙於疫情遲遲無法抵台；去年高田鳴海的妻子因車禍離世，張吉雄今年4月特地至熊本致意，也促成這次的認親之旅。

紅毛港保安堂已有70多年歷史，根據保安堂臉書（Facebook）專頁，以前保安堂是紅毛港漁村不顯眼的小廟，後來紅毛港遷村到鳳山區後改建成日系元素大廟。

張吉雄說，過去廟裡供奉的「海府大元帥」、「38號艦」充滿謎團，自己2017年上任後逐步爬梳日本防衛廳解密資料，慢慢找到海府大元帥真實事蹟、歷史脈絡。

保安堂表示，根據日本防衛資料記載，高田艦長明治39年出生於熊本縣，張吉雄還特地跑到熊本縣政府、熊本護國神社查資料，鍥而不捨追查下，才在2020年1月找到高田鳴海遺族資訊，高田又男陣亡時年僅38歲，兒子當年才2歲。

保安堂與日本淵源甚深，在日本已故前首相安倍晉三遇刺後，保安堂也豎立安倍晉三銅像，感念安倍晉三對台灣的支持愛護；今年7月安倍晉三夫人安倍昭惠來台，也到保安堂向安倍晉三銅像獻花致意。