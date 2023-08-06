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高雄大港倉二期開發 日建築大師隈研吾操刀文化地標

中央社／ 高雄6日電

高雄「大港倉二期開發案」重大招商捷報，知名旅宿「嬉開發」團隊，申請開發蓬萊商港區2座倉庫，力邀日本建築大師隈研吾首肯親自操刀全台唯一「隈研吾設計的倉庫旅店」。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿證實，在台中經營「植光花園旅店」、「嬉行旅」的「嬉開發」團隊，已向土開公司申請承租高雄港蓬萊商港區「倉4」、「倉6」2座倉庫，以及緊鄰的20、21地號土地，共1424坪基地，規劃經營特色旅店。

為打造這座位於高雄港灣特色旅店，業者邀請隈研吾建築都市設計事務所進行旅店設計，並獲日本國寶級建築大師隈研吾首肯親自操刀，未來高雄港將擁有全台唯一「隈研吾設計的倉庫旅店」。

為了此一倉庫旅店，隈研吾在7月17日率領團隊來台，實地勘察大港倉二期開發案基地，並與高雄市政府秘書長郭添貴、台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮、高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿及總經理蘇志勳等人共同交流高雄港發展願景展望。

隈研吾對這個世界最大活化的高雄港倉庫群及連結駁二藝術特區與高雄港蓬萊商港區的大港橋，大讚「景觀既壯闊秀麗，更可看到高雄和台灣轉變的過程」，因此，決定親自設計「嬉港倉」旅店，「讓歷史留給我們的禮物，好好保存下來」。

沈妙姿指出，「嬉開發」團隊已與高雄港區土地開發公司，簽訂「大港倉2期整建招租案」合作意向書，由「嬉開發」團隊成立專案公司「嬉港倉股份有限公司」經營，預計投資額約新台幣4億元，合約期間20年，到期可續約承租，特色旅店初步規劃44間客房，2024年底前營運。

沈妙姿透露，隈研吾希望透過大港倉2期「嬉港倉」旅館設計，提供人們自由地到戶外活動、感受自然，即使在室內，也能感受到自然光影轉變，融合文化元素和自然景觀，注重保護和強調高雄獨特自然風貌，提供舒適及豪華住宿體驗。

同時將高雄手工藝、文化、藝術體現在設計各種面向，讓這座旅館將不僅是簡單建築物，更是1座高雄港文化地標，向世界展示高雄魅力和創造力，藉此提升國際知名度及能見度，也透過國際級大師的地標作品接軌國際。

依高雄港土開公司資料，隈研吾是日本國寶級建築師，善於將工業素材與自然木材巧妙結合，作品散發日式和風與東方禪意，被業界稱為「負建築」，在國際上享有高度評價；知名代表作包括位於日本東京的台灣鳳梨酥專賣店「微熱山丘 南青山店」、「淺草文化觀光中心」，以及號稱台灣絕美星巴克的花蓮洄瀾門市等。

另外，蓬萊商港區是高雄港區最早開發區域，曾歷經打狗開港、築港工程，見證倉庫、鐵道與港口的海運聯運體系逐步成長，推動城市茁壯，曾因戒嚴封閉，直到2018年港市合一開放解禁；在兼顧港區貨運需求下，逐步調整散雜貨作業碼頭，未來將持續結合大港倉1期及大港橋串連駁二藝術特區、蓬萊倉庫群，加速水岸空間整體發展。

高雄港 建築

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