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檸檬盛產多元開發檸檬磚、原汁獲青睞 農會：價格平穩

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，檸檬進入盛產期，今年價格相對平穩，現階段檸檬產地價每台斤13、14元。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，檸檬進入盛產期，今年價格相對平穩，現階段檸檬產地價每台斤13、14元。記者劉星君／攝影

每年7到9月是檸檬盛產期，農糧署南區分署表示，屏東縣是檸檬重要產區，種植面積1784公頃，占全國66％，今年檸檬產量與品質較去年相對穩定，現正是喝檸檬汁消暑好時機。屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，今年價格相對平穩，現階段檸檬產地價每台斤13、14元。

農糧署南區分署表示，輔導屏東業者開發檸檬加工產品，直接享用，老實農場生產鮮榨冷凍的「檸檬原汁」、「檸檬冰角」、「金桔檸檬冰角」，九如鄉農會的「四季檸檬純鮮100%原汁」，及東益農產品運銷合作社開發常溫保存方便隨身攜帶的檸檬磚等產品。

九如鄉農會總幹事龔泰文說，推出四季檸檬純鮮100％原汁，推出兩年，一年平均熱銷約3000瓶。南區分署表示，檸檬磚是業者開發常溫保鮮，產品包括檸檬原汁、蜂蜜檸檬、金桔檸檬等風味。常溫保鮮，上班族可隨身攜帶，撕開檸檬磚包裝紙，不用刀不用切檸檬，也可以享受沁涼一夏。

農糧署南區分署表示，導入優良品種與栽培管理，輔導成立聚落集團產區，屏東縣檸檬業者金園農產品生產合作社、東益農產品運銷合作社、大山農產行、龍泉農業生技加工生產合作社等社場，在農糧署、改良場、屏東縣政府合力輔導下，設立優質檸檬集團產區，與農民契作收購檸檬，供應市場，亦導入「農糧產品產銷履歷」，透明栽種資訊，加上檸檬多元加工產品，提供消費者便利與安心。

屏東檸檬業者開發多元加工產品，給消費者多元的選擇。圖／農糧署南區分署提供
屏東檸檬業者開發多元加工產品，給消費者多元的選擇。圖／農糧署南區分署提供

屏東縣政府 農糧署 農會

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