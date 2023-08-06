快訊

南投山區淪孤島80人恐斷糧！ 各地特搜隊挺進災區救援

御飯糰加熱吃會變胖！他驚「錯了20年」 內行人點頭揭原因

農業部剛升格就缺蛋調漲價格？北市蛋商公會否認：沒聽說

高雄明霸克露橋斷啟用流籠 農友欲哭無淚搶菜爛前運出

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
明霸克露橋斷，高雄市府啟動大型流籠，為災民運送農產及物資。圖／高雄市原民會提供
明霸克露橋斷，高雄市府啟動大型流籠，為災民運送農產及物資。圖／高雄市原民會提供

高雄市桃源區的明霸克露橋斷，荖濃溪濁流滾滾，三里成為孤島。桃源區今天緊急啟用流籠設施，可聯結復興端與勤和端，農友緊急把採收的80箱龍鬚菜運送下山，希望減少損失。桃源區長杜司偉表示，上周下雨後，農民的菜、金煌芒果等，有兩、三天無法即時運送出去，農友都快急哭了。

高雄山區雨勢時下時停，荖濃溪泥濘湍急，明霸克露橋也被沖毀，短時間無法修復。高雄市政府表示，卡努颱風及西南風帶來的雨量，使明霸克露橋及撒拉阿塢橋封閉，中斷聯外道路的復興里、拉芙蘭里、梅山里及勤和里，共有498位居民，區公所已請警消及里長讓保全戶撤離至收容中心，各里皆備好14天物資。支援族人生活物資需要，大型流籠已隨時待命，若有緊急需求將視情況啟用流籠運輸或聯繫空勤總隊派直升機。

大型流籠今天啟用，區長杜司偉表示，因為明霸克露橋斷，這座流龍是橫跨玉穗溪，流籠一端所在位置是復興端，另一端是勤和端。上次明霸克露橋斷時，就是利用流籠協助物資交換接駁。今天有農友將80籃龍鬚菜農作物，透過流籠運送過來，今年是第一次嘗試。

杜司偉說，流籠的載重量可以到兩噸，但顧及使用壽命及安全性，目前流籠的承載量設定重量在1噸。上周下雨後，農民的菜、金煌芒果等，有兩、三天無法即時運送出去，農友都快急哭了。

明霸克露橋斷，高雄市府啟動大型流籠，為災民運送農產及物資。圖／高雄市原民會提供
明霸克露橋斷，高雄市府啟動大型流籠，為災民運送農產及物資。圖／高雄市原民會提供

明霸克露橋 高雄市 農民

延伸閱讀

連日降雨台14線2路段路基流失 搶修時間未定

疫情解封外國客回溫 單月港澳客來高雄成長最多

屏東山區大豪雨 高雄大雷雨 5縣市慎防致災降雨

航班恢復+美食雙母港策略 高雄單月港澳來客成長最多

相關新聞

遊具堆沙灘、海龜無處棲息 小琉球觀光快失控？

多年前，墾丁因觀光品質下滑、攤商哄抬價碼，旅遊人數呈現雪崩式下跌，經過多年改善才稍恢復生息...

高雄明霸克露橋斷啟用流籠 農友欲哭無淚搶菜爛前運出

高雄市桃源區的明霸克露橋斷，荖濃溪濁流滾滾，三里成為孤島。桃源區今天緊急啟用流籠設施，可聯結復興端與勤和端，農友緊急把採...

影／蔡其昌提台中捷運藍線終站共構蓋港務大樓 陳建仁支持

行政院長陳建仁和立法院副院長蔡其昌等人今天出席「台中港填方區新建海堤工程動土典禮」，蔡其昌提出，台中捷運藍線最終站港務公...

航班恢復+美食雙母港策略 高雄單月港澳來客成長最多

高雄國際機場航班相較疫情前已恢復近6成，每周214班次。據高市府觀光局統計，自去年10月疫情趨緩國境開放至今年6月，住宿...

他為照顧精障女兒從公部門提早退休 只為能更貼心陪伴

父親節將屆，屏東縣政府今舉辦模範父親表揚，44名父親接受表揚。屏東縣向陽康復之友協會推薦的63歲許煥昇，為照顧精神障礙的...

壽山動物園動物福祉支出偏低 高雄議員質疑帳目不清

高雄市立壽山動物園經歷1年餘改造去年底重新開幕，4個月吸引逾50萬人次入園，但改造所花費5.5億元及民眾認養專戶2億餘元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦