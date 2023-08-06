高雄明霸克露橋斷啟用流籠 農友欲哭無淚搶菜爛前運出

高雄市桃源區的明霸克露橋斷，荖濃溪濁流滾滾，三里成為孤島。桃源區今天緊急啟用流籠設施，可聯結復興端與勤和端，農友緊急把採收的80箱龍鬚菜運送下山，希望減少損失。桃源區長杜司偉表示，上周下雨後，農民的菜、金煌芒果等，有兩、三天無法即時運送出去，農友都快急哭了。

高雄山區雨勢時下時停，荖濃溪泥濘湍急，明霸克露橋也被沖毀，短時間無法修復。高雄市政府表示，卡努颱風及西南風帶來的雨量，使明霸克露橋及撒拉阿塢橋封閉，中斷聯外道路的復興里、拉芙蘭里、梅山里及勤和里，共有498位居民，區公所已請警消及里長讓保全戶撤離至收容中心，各里皆備好14天物資。支援族人生活物資需要，大型流籠已隨時待命，若有緊急需求將視情況啟用流籠運輸或聯繫空勤總隊派直升機。

大型流籠今天啟用，區長杜司偉表示，因為明霸克露橋斷，這座流龍是橫跨玉穗溪，流籠一端所在位置是復興端，另一端是勤和端。上次明霸克露橋斷時，就是利用流籠協助物資交換接駁。今天有農友將80籃龍鬚菜農作物，透過流籠運送過來，今年是第一次嘗試。