疫情解封外國客回溫 單月港澳客來高雄成長最多

隨疫情解封，各航空公司逐漸恢復高雄航班，高雄機場航班相較疫情前已恢復近6成，每週214班次。高市府統計，住宿高雄外籍旅客成長近3倍，其中港澳來客數單月最高2.1萬人。

依高市府觀光局統計，自民國111年10月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩國境開放，至今年6月住宿高雄外籍旅客，由3.5萬人增至9.2萬人，成長近3倍。

觀光局長高閔琳表示，截至7月高雄機場已回復20個航點、每週214班次，約恢復疫情前原航班6成，交通部也預估今年國際觀光客應可恢復至疫情前一半約600萬人次。按交通部觀光局統計，今年上半年從高雄入境國際旅客已累計達22.1萬人，且多以亞洲地區為主，約占92%，航班復飛漸顯成效。

她說，除航班便利外，旅宿品質也是吸引國際旅客訪高重點，目前已輔導20家旅宿業者參加星級旅館評鑑，預計今年可再增15家星級旅館。日前高雄承億酒店就獲「2023台灣服務業大評鑑」國際觀光旅館類金牌大賞肯定，足見高雄旅宿服務的軟實力。

此外，觀光局也積極持續輔導旅宿業取得星級評鑑，並加入性別友善、環保旅宿以及穆斯林等認證，攜手旅宿業共同營造友善旅遊住宿環境、接軌國際。

高閔琳說，住宿高雄外籍旅客已漸回溫，今年6月較去年10月國境解封後，單月外籍旅客住宿成長人數達5.7萬人，其中港澳客更達2.1萬人，高居第一；除航班便利外，推動以高雄與香港做為雙母港策略亦見效，加上市府發展智慧交通串接多元運具，讓高雄在地旅遊更為便利。

另高雄美食也頻頻榮登「米其林指南」評鑑，無論是「必比登推介」、「星級餐廳」或是「入選餐廳」都讓高雄美食的魅力躍上國際。此外許多深受日、韓旅客喜愛的國際明星大咖演唱會接連展開，也讓外國旅客特地前來高雄追星、品嚐高雄美食，成長人數也近萬人。

觀光局新聞稿表示，近期將前往新馬推廣外，未來也將持續鎖定日、韓及東南亞等地區行銷；並持續向中央爭取國際城市航點航線恢復，讓高雄走向世界、世界走進高雄。