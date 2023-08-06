航班恢復+美食雙母港策略 高雄單月港澳來客成長最多

高雄國際機場航班相較疫情前已恢復近6成，每周214班次。據高市府觀光局統計，自去年10月疫情趨緩國境開放至今年6月，住宿高雄外籍旅客由3.5萬人增至9.2萬人，成長近3倍。局長高閔琳表示，疫後隨航班恢復及雙母港策略，住宿高雄外籍旅客漸回溫，其中港澳來客數單月最高2.1萬人。

高閔琳表示，截至今年7月，高雄機場已回復20個航點、每周214班次，約恢復疫情前原航班6成，交通部也預估今年國際觀光客應可恢復至疫情前一半約600萬人次。按交通部觀光局統計，今年上半年從高雄入境國際旅客已累計達22.1萬人，且多以亞洲地區為主，約占92%，航班復飛漸顯成效。

高閔琳指出，除航班便利外，旅宿品質也是吸引國際旅客訪高重點，目前已積極輔導20家旅宿業者參加星級旅館評鑑，預計今年可再增15家星級旅館。日前高雄承億酒店就獲「2023台灣服務業大評鑑」國際觀光旅館類金牌大賞肯定，足見高雄旅宿服務的軟實力。觀光局也積極持續輔導旅宿業取得星級評鑑，並加入性別友善、環保旅宿以及穆斯林等認證，攜手旅宿業營造友善旅遊住宿環境、接軌國際。

觀光局統計，今年6月較去年10月國境解封後，單月外籍旅客住宿成長人數達5.7萬人，其中港澳客更達2.1萬人，除航班便利外，推動以高雄與香港做為雙母港的策略也見效。

外籍遊客反映，《米其林指南》評鑑上有些高雄美食，像是「必比登推介」、「星級餐廳」或是「入選餐廳」，都想來嘗嘗。也有遊客是在高雄聽大咖演唱會，吃美食順便追星。