他為照顧精障女兒從公部門提早退休 只為能更貼心陪伴

父親節將屆，屏東縣政府今舉辦模範父親表揚，44名父親接受表揚。屏東縣向陽康復之友協會推薦的63歲許煥昇，為照顧精神障礙的女兒，10年前提早從公職退休，並投入協會推動，還學習相關知識，協助精障朋友克服疾病，今獲頒屏東縣模範父親。

屏東縣府社會處指出，今年模範父親表揚活動，也特別規畫「為長輩拍全家福，屏東縣府送幸福」，幸福記錄特派員實地到府為每名受獎模範父親拍全家福，其中枋山鄉的陳順義，約20名子女孫輩返鄉拍攝，一家團圓笑聲不斷，縣府也貼心的將全家福贈送給每一位受獎人。

63歲的許煥昇退休前擔任移民署分隊長，10年前為照顧精神障礙女兒，決定提前退休，之後擔任屏東縣向陽康復之友協會常務理事，協助會務推動，也進修精神障礙相關領域課程，許煥昇育有三女一男，另兩個女兒今特別到場，還製作手拿牌「許老爹讚」，獻給父親，兩個女兒說，雖然姐姐精神障礙，「仍永遠是我們的姐姐」。

縣長周春米說，「父親的愛，如屏東沈穩的大武山，是我們的依靠；也像內斂鵝鑾鼻燈塔，在人生的路途上，指引我們前進。」父親除承擔家庭責任，也積極投入社區服務及社會公益，為子女樹立良好榜樣，每段不同的生命故事，都是令人感佩與學習的榜樣。

周春米說，縣府持續推動社福政策，並整合資源，包括提高敬老內補助額度、身心障礙家庭托顧服務、身心障礙者社區式日間照顧服務、銀髮健身俱樂部、銀向健康行動服務車、396個關懷據點（含文健站）、59個日照中心及32個樂齡學習中心，讓各人生階段的父親都能得到最妥適的資源。