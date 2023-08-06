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壽山動物園動物福祉支出偏低 高雄議員質疑帳目不清

聯合報／ 記者任義宇卜敏正／高雄即時報導
高雄市立壽山動物園經歷1年餘改造去年底重新開幕，4個月吸引逾50萬人次入園，但市議員質疑帳目不清，且花費改善動物福祉比例過低。記者卜敏正／攝影
高雄市立壽山動物園經歷1年餘改造去年底重新開幕，4個月吸引逾50萬人次入園，但市議員質疑帳目不清，且花費改善動物福祉比例過低。記者卜敏正／攝影

高雄市立壽山動物園經歷1年餘改造去年底重新開幕，4個月吸引逾50萬人次入園，但改造所花費5.5億元及民眾認養專戶2億餘元，遭市議員質疑帳目不清，且花費改善動物福祉比例過低；動物園主管機關市府觀光局表示，經費運用一切合法、可受公評。

壽山動物園以「新動物園運動」推動園區改造，旨在提升動物福祉，也打造如空中廊道等設施，提供遊客全新遊園體驗，動物園也以認養專戶請民眾捐款改善動物福祉，日前遭審計部決算審查報告點出：「企業大額認養款項用於建設項目、攸關動物福祉支出偏低、部分圈養動物未明原因死亡、須強化動物醫療設備」等問題。

高雄市議員白喬茵表示，壽山動物園在捐款帳戶提到，要改善動物圈養環境跟動物展場更新，從107年至今共募得逾2億元，但用在改善動物福祉項目僅有100萬，其餘大多用在環境及展場更新，相信很多人不能接受。

白喬茵說，動物園改建經費加上捐款所得，難得有逾5億元經費可改善動物圈養、醫療等環境，卻把大筆經費花在硬體上，尤其是人用的遊憩設施，根本就是放錯重點。

她說，曾要求觀光局提供改善動物圈養環境設施經費明細，觀光局卻只能提出人用、動物用混在一起的資料，根本無法分析使用比例，這樣的做法讓人懷疑是在欲蓋彌彰。

白喬茵建議，若有動用動物園捐款實施大型工程，應把動物福利與圈養環境改善相關標案獨立處理，勿全部混在一起導致最後支出狀況不明，也應提供動物保育員更好福利與職能強化，編列更多醫療經費強化動物健康管理，避免動物不明原因死亡。

觀光局澄清，審計處亦載明經費使用符合規定，報告內容未提及帳目不清，現代動物園兼具動物保護保育與人類生命教育功能與意義，「新動物園運動」以提升動物福祉為設計施工重點，民間捐助款項均依指定用途，專款專用於改善動物圈養環境或展場更新，計畫工程亦獲金質獎。

遊客遊憩設施部分，觀光局說明是由市府預算支應、非來自民間捐款，其餘小額認養款項則用於增加動物食物多樣性、醫療檢診及動物展場棲台維修更新等，強調經費運用一切合法、可受公評。

白喬茵在臉書貼出111年度審計部對高雄市總決算的審核報告，內容檢討壽山新動物園運動。記者卜敏正／翻攝
白喬茵在臉書貼出111年度審計部對高雄市總決算的審核報告，內容檢討壽山新動物園運動。記者卜敏正／翻攝
高雄市立壽山動物園經歷1年餘改造去年底重新開幕，4個月吸引逾50萬人次入園，但市議員質疑帳目不清，且花費改善動物福祉比例過低。記者卜敏正／攝影
高雄市立壽山動物園經歷1年餘改造去年底重新開幕，4個月吸引逾50萬人次入園，但市議員質疑帳目不清，且花費改善動物福祉比例過低。記者卜敏正／攝影
高雄市立壽山動物園經歷1年餘改造去年底重新開幕，4個月吸引逾50萬人次入園，但市議員質疑帳目不清，且花費改善動物福祉比例過低。記者卜敏正／攝影
高雄市立壽山動物園經歷1年餘改造去年底重新開幕，4個月吸引逾50萬人次入園，但市議員質疑帳目不清，且花費改善動物福祉比例過低。記者卜敏正／攝影

壽山動物園 捐款 觀光局

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