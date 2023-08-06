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高雄青創打造球王規格學院 助高校生獲美國獎學金

中央社／ 高雄6日電

高雄市「威加高爾夫學院」是一所具世界球王設備規格的高爾夫球訓練學院，負責人周文軒是職業選手出身，專攻青少年培訓，今年順利幫助女高中生獲得美國大學全額獎學金贊助。

依高雄市政府青年局資源整合科資料，周文軒高中在澳洲高爾夫球學校讀書，後轉為職業選手，並投入青少年選手培訓。多年前他帶選手出國比賽，美國大學教練對台灣青少年的球技多有稱讚，希望網羅有潛力種子赴美留學，並提供獎學金。

周文軒多次參加亞洲巡迴賽，亦於「裙襬搖搖基金會」擔任青少年培訓教練，不斷精進高爾夫球技巧及運動醫學知識，獲有美國TPI青少年訓練認證，多次帶領大小選手遠赴韓國、美國進行移地訓練、參與國際賽事，深具實戰及教學經驗，因為美國教練的一句話，讓他起心動念「何不以高爾夫球讓孩子們在未來人生舞台上發光發熱呢？」於是開始規劃如何以高爾夫球幫助青少年出國留學，做出「可以升學的高爾夫」。

他與2名熱愛高球運動的朋友在鼓山區馬卡道路上成立「威加高爾夫學院」，打造出高雄唯一科學專業培訓教室，購入世界級選手訓練專業配備「Trackman彈道追蹤儀」，記錄使用者揮桿數據資料，以教練專業經驗及數據化科學儀器雙管齊下幫助學生更有效率學習，希望選手們透過指導不論在技術、體力、信心上都能「威力加倍」。

今年威加已成功培訓1名黃姓女高中學員，以出色高爾夫球技及比賽成績，申請至佛羅里達州的Seminole State College就讀，並獲取全額獎學金贊助。周文軒認為，如果孩子喜歡高爾夫球，將來還有機會申請到美國大學讀書，每年動輒4、5萬美元的學費也由學校支出，就算現在的扎根學習不便宜，但對很多家長來說，還是值得投資。

威加暑期夏令營現正熱烈開跑中，教練團隊以更多元的運動培養孩子們高爾夫運動中所需的肌耐力、手眼協調能力，透過互動遊戲擺脫枯燥乏味的身體訓練，讓孩童先認識高爾夫，進而喜歡這項運動。

另外，威加也有專門的高爾夫球體驗課，小朋友以10堂課時間就能學會打高爾夫球，並於最後2堂課程中實際下場體驗高爾夫球競賽。周文軒有信心地說，「威加可以培養高球小將登上國際舞台，這裡將是他們成為台灣之光的起點」。

周文軒也感激青年局青創補助，讓他可以投資更好場地設備，減輕租金負擔，並透過影片行銷學院，他表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間重傷運動產業，謝謝青年局補助資源，對白手起家的青年運動創業家來說是雪中送炭，讓他們可以專心努力做好一件事。

青年局長張以理說，為減輕高雄青年草創負擔，陸續推出各項青年創業補助、利息補貼等資源，開辦各類型創業輔導活動，歡迎有志加入青創行列的少年頭家持續鎖定青年局消息，加入官方FB、IG與Line@，掌握青創大小事。

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