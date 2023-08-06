高市府再訪日本八王子祭 中華藝校表演驚豔全場

高雄市與日本東京都八王子市互為友好城市，疫後高市受邀參加八王子祭。中華藝術學校學生組成的創意民俗舞團，表演融合台灣傳統民俗、廟會慶典文化，獲日本民眾滿堂喝采。

高雄市政府行政暨國際處今天發布新聞稿表示，八王子市年度最盛大祭典八王子祭，迄今已有逾半世紀歷史，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前每年吸引逾80萬人次參與。

高市府代表團由教育局長謝文斌領隊，與農業局、民政局及行國處共同出訪，並邀請中華藝術學校表演團一起參與八王子祭。

謝文斌指出，八王子市是高雄最早結盟且互動頻繁的日本友好城市。兩市自2006年締盟以來，在市長石森孝志及前市長黑須隆一支持下，長年互訪參加「高雄燈會藝術節」及「八王子祭」；在教育領域也合辦「台日友好城市聯合畫展」，以實際行動深化兩市友誼。

石森孝志表示，高雄市與八王子姊妹市17年來維持著各面向的友好互動，很開心在疫情後，高雄市府官方代表團及表演團再度到訪，希望大家盡情享受八王子祭，觀看雕刻精美的山車與神轎，體驗八王子民眾的熱情。

中華藝校學生汲取台灣最具代表性的民俗藝陣「官將首」，首次結合民俗舞、現代舞及武功、旗舞等特色，展現台灣傳統民俗文化的風格及精神，也展現台灣廟會慶典特有歡樂活力，演出受到現場民眾熱烈讚賞。

NPO八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一表示，今年5月向高雄市採買當季金鑽鳳梨直送八王子市轄內38所中學，供1萬3000名學生作為營養午餐或餐後水果，獲廣大迴響。師生對高雄金鑽鳳梨讚不絕口，除讓八王子學生更認識高雄，也成功將城市交流扎根年輕世代。

高市府表示，這次訪團除欣賞八王子祭，也將拜會東京都教育委員會、安排參訪東京國立博物館、東京多摩未來展覽館及上野動物園等行程，促進與友好城市的情誼，並持續深化台日交流。