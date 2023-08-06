台灣建築師獲倫敦設計大獎2鉑金1銀 展現豐沛設計力

2023「倫敦設計大獎LONDON DESIGN AWARDS」揭曉，趙建銘建築師事務所3案在建築設計類獲獎。鼓山魚巿場與台東大武驛，獲首獎鉑金獎；社會住宅凱旋青樹獲銀獎，展現台灣設計力。

倫敦設計大獎是由IAA（INTERNATIONAL AWARDS ASSOCIATE）舉辦的國際競賽，表彰全球傑出的設計和創意項目。IAA 也代表「啟發、推進、成就」，通過建立新的卓越標準來評估媒體設計、製作和發行。獎項有9大特色類別：建築設計、室內設計、包裝設計、產品設計、概念設計、傳達設計、服務設計、用戶體驗設計（UX）、用戶介面設計（UI）。今年建築設計類全世界參賽案中，共11案獲得鉑金獎，趙建銘建築事務所獲2鉑金、1銀獎。

鼓山魚巿場老建築活化，獲倫敦設計大獎鉑金獎。趙建銘表示，在這個有270度海景的獨特基地，設計重點在於「看海可以變得更有趣！」以隱形的建築及模糊的邊界為設計概念，當建築隱形、模糊了邊界，海、活動、流動的光影、船及景觀才能融合成一體。建築物以透明盒子、透光材料營造室內明亮感，白天、夜晚各有不同風情，雙層玻璃中間有空氣層能兼顧節能，外牆使用窯燒玻璃等，營造水的泡泡感。

台東大武驛也獲得倫敦設計大獎鉑金獎。趙建銘指出，台東台九線南廻公路被稱為「全台灣最美公路」，此計畫因應台九線截彎取直工程縮短屏東至台東的行車時間，以大武漁港為核心規畫區，設立類似公路休息站的大型觀光服務中心，作為台東縣在南廻地區的門戶，創造新的觀光景點及行經南廻地區旅客的優質休憩場所，延長旅客的停留時間，大武之心南廻驛以「地方創生」概念，集結在地特色物產，展示台東小農及部落人文風情。