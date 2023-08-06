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看見高雄的轉變與美好 藝術家用畫筆記錄城市光影感動

聯合報／ 記者卜敏正／高雄即時報導
藝術家張偉鈺近年長駐高雄教學創作、看見城市轉變，決定在高雄設藝術工作坊，昨辦開幕師生聯展。記者卜敏正／攝影
藝術家張偉鈺近年長駐高雄教學創作、看見城市轉變，決定在高雄設藝術工作坊，昨辦開幕師生聯展。記者卜敏正／攝影

藝術家張偉鈺長期走訪各地旅行創作，近年長駐高雄教學創作、看見城市轉變，決定在高雄市設藝術工作坊，昨辦開幕師生聯展；他強調藝術不僅是創作還有療癒功能，曾有1名女子婚變情傷、為消磨時間習畫，創作過程走出情感陰霾，重新享受生活美好、生命感動。

張偉鈺從事水彩創作20餘年，喜歡走訪各城市尋找生活的美好與感動，近年他長駐高雄創作、教學，記錄高雄的美好風景，從85大樓、西子灣夕陽到龍貓輕軌隧道都是他的創作靈感，他更直言「看見高雄的轉變、美好與感動」。

張偉鈺表示，曾經走訪台灣六都創作，最喜歡的還是高雄，喜歡高雄的開闊、山海，也感受到高雄近幾年因捷運、輕軌通車後不止交通便利，城市視野也不一樣，他尤其喜歡騎著Ubike或搭輕軌在城市移動，欣賞城市之美。

他說，從小就常來高雄，過去對高雄的印象就是空氣不好、忙碌工業城市，但近年來北高雄已經改觀，他常利用教畫空閒到駁二的海邊、愛河畔，欣賞河海風光、城市夜景，看著光廊幻彩、星光垂幕，興中中有滿滿的感動，也以此創作許多作品，讓更多人看見不一樣的高雄。

「創作也是藝術療癒！」張偉鈺說，曾有名找他習畫女學生多次創作後表示，當初因為失婚情傷才來習畫，原只是為了消磨時間，但創作過程不僅看見生活之美，也在畫筆勾描、色彩渲染中讓傷痛情感逐漸沉澱，更珍惜現實生命美好。

藝術家張偉鈺近年長駐高雄教學創作、看見城市轉變，決定在高雄設藝術工作坊，昨辦開幕師生聯展。記者卜敏正／攝影
藝術家張偉鈺近年長駐高雄教學創作、看見城市轉變，決定在高雄設藝術工作坊，昨辦開幕師生聯展。記者卜敏正／攝影
藝術家張偉鈺近年長駐高雄教學創作、看見城市轉變，決定在高雄設藝術工作坊，昨辦開幕師生聯展。記者卜敏正／攝影
藝術家張偉鈺近年長駐高雄教學創作、看見城市轉變，決定在高雄設藝術工作坊，昨辦開幕師生聯展。記者卜敏正／攝影

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