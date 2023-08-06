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新堀江商圈 分隔島阻礙輪椅族

聯合報／ 記者王昭月任義宇／高雄報導

高雄新堀江是高雄著名商圈，商圈前道路分隔島20年來阻礙輪椅族、嬰兒車通行引發關切，議員建議後順利去除打通，但另存在路面標線設計歪斜不易遵行問題。市府交通局表示，將調整車道線型配置，讓用路人有足夠空間變換車道。

臉書粉專「標線改造台灣路Reform Taiwan Road」討論新崛江商圈的行人穿越線，網友建議打通分隔島，希望有一天能讓輪椅方便通行。議員許采蓁得知後，諮詢周邊里長意見，會同市府相關單位勘查。

許采蓁指出，有行人穿越線卻不能讓輪椅及嬰兒車通過，本身就是不合理，新堀江前過去設置分隔島是防止攤車、機車穿越，現在時空背景已不同，眾人建請市府協助打除，並縮減行人穿越線、設禁止迴轉告示牌避免汽機車穿越，也請警察局加強取締違規行為，保障行人安全。

「對市府這次的表現給予肯定」許采蓁說，近年行人路權議題受各界重視，市府應更有作為，此次從邀請局處與地方人士會勘，一個月時間解決20年難題，希望市府繼續保持這樣的行政效率。

雖然改造後普遍引起好評，不過也有人發現道路標線原本是直線，後面卻又變成歪歪斜斜，「10輛車過去有9輛沒照標線走」，另有網友批評「這種設計幾乎算是直走突然變左轉專用了」，希望能及早改善。

高雄市府交通局表示，五福二路左轉中山二路的車流比例高，所以將該路段的內側車道改為左彎專用道，不過道路寬度及漸變段長度不足，導致變換車道不易，將調整現場的車道線型配置，另搭配標誌與路面標字指引來改善問題。

車道 許采蓁 輪椅

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