登太武山受困獲救 捐10萬買設備

近年金門太武山的登山客受困件數攀升，金門縣消防局第二大隊指出，近2、3年案件累計9件，因疫情後踏青風潮起，多前往祕境，屬新型救援型態。謝姓男子6月登山受困，獲救後捐10萬元，作為購置裝備器材費用，消防局說，可採購搜救欠缺裝備，提升救援效能。

太武山位於金門島中央，雖海拔高度僅253公尺，但已是金門的最高山，也是八二三砲戰重要紀念地。金門縣消防局第二大隊副大隊長董紀瑋指出，太武山受困受傷案件近2到3年共9件，多是祕境景點，是較新型的救援型態。

董紀瑋表示，6月2日時獲報，謝男獨自到太武山植物園南風隙古道登山，因走錯岔路迷失方向，雖嘗試脫困，但仍無法找回原本的路，只好打119求救，消防局獲報後，以手機定位從兩個入山口派員搜救，約經半小時就發現體力透支的謝男。

謝男獲救後，有感第一線人員執行救災、救護及山域救援的辛勞，決定捐贈10萬元，給第二大隊及金湖分隊、金沙分隊作為購置裝備器材，以行動支持消防工作。

董紀瑋說，先前還有另一位被救援的民眾，因到太武山的蜈蚣出土一線天景點，同樣迷失方向受困，近年不少民眾自發性前往太武山祕境景點，「但這些過去多是在地民眾或是軍方才會走的方向，沒有明顯標誌，加上都是民眾獨自一人登山，很容易錯過岔路，就找不到回去的方向」。

董紀瑋表示，這10萬元將會用在採購執行山域搜救還欠缺的裝備，添增救援利器，將可有效提升救援效能。