港都珍郵展 收藏家顏博政分享世界首枚郵票「黑便士」
中華郵政高雄郵局與SOGO百貨高雄店共同舉辦「悠郵港都 封片珍郵特展」，邀請在地收藏家顏博政將他40多年來用心珍藏的古早高雄明信片及實寄封，超過百件郵品一次展出，顏博政拿出1840年英國發行的「黑便士郵票」，在今天的開幕式限日限時展出，吸引民眾圍觀。
顏博政（80歲）在台灣台南新營出生，早年在生產SKB鋼筆、原子筆的文明鋼筆公司服務，擔任執行副總經理職務，直到2004年退休；顏博政喜好集郵，曾擔任高雄市郵學會常務理事、高尚郵藝學會理事長等，參展郵集多次榮獲全國郵展大鍍金等獎項。
顏博政提供他40多年來珍藏的郵品，包括日本時代古早高雄的美麗風景明信片，以及貼上郵票或蓋上郵資已付符誌，由郵局寄發的「實寄封」。顏博政說，這些風景明信片與實寄封，等於是高雄的發展史，拿出來展示，可以讓老一輩回想過去的高雄，也能讓年輕一輩更加認識高雄。
顏博政說，黑便士郵票是英國在1840年發行，是世界上第一枚帶背膠郵票，面值1便士，由於時郵戳也是黑色的，當時竟有人洗掉黑便士郵票上的郵戳，拿來重複使用，所以英國又在1841年發行紅便士郵票，來取代黑便士郵票。
顏博政表示，黑便士郵票珍貴之處，就是數量少，「經過180多年，數量越來越少，感覺很稀罕！」黑便士郵票共出版11版，其中有1個版本數量少，又有回收，存世的數量非常稀少，國外曾有拍賣價格高達新台幣2億多元。
SOGO百貨高雄店長陳志忠說，這次特展從即日起至8月31日在SOGO高雄店展出，除了古早高雄的封片珍郵展出，也邀請到高雄市郵藝學會理事長郭玉燦，分享珍藏的台灣可愛動物郵票，讓親子透過郵票寓教於樂。
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