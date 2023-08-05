民進黨「信賴台灣」說明會首場 陳其邁勘災缺席

民進黨「信賴台灣・溫暖好政」說明會首場今天自高雄出發，原安排高雄市長陳其邁打頭陣助講，但陳赴桃源區勘災沒有現身。包括勞動部長許銘春、左楠選區立委劉世芳均替總統參選人賴清德及左楠區立委參選人李柏毅助陣，兩人向在場勞工團體頭人訴求2024是關鍵戰役，盼民眾續以選票支持民進黨執政。

「信賴台灣・溫暖好政」說明會定調化被動為主動，回應在野陣營對執政黨的批評，首場自高雄啟動，陳其邁一如預期，為了防災而「缺席」。今午宣講的中央部會首長為高雄出身的勞動部長許銘春，另有立委劉世芳及賴清德競辦發言人戴瑋珊，地點選在左營蓮池潭「泮咖啡」，邀30多個勞工團體出席，同時替左楠區立委參選人李柏毅助陣，場內爆滿。

許銘春指自己在賴清德任行政院長時被延攬入閣，她和賴都是勞工子女，始終把「勞工」放在心頭，蔡總統在任7年，基本工資調高7次，勞工時薪亦調整，帶動企業跟進，3年前碰上百年大疫，勞動部也投下1500億助勞工度難關，另推動職災險護法，更強調，「只要政府在，勞保絕對不會倒」。

將替賴清德在高雄總綰兵權的劉世芳則批侯打郭、柯，指侯再如何強調「好好做代誌」，民調一定爬不起，柯文哲身在天龍國，看不起其他縣市，經濟起飛的高雄市「被柯P講成鄉下」，預言柯在高雄拿不到選票，另指「郭董」在大陸有事業，習近平一通電話可能不敢說NO。她更提醒，民進黨不能輕忽另3名總統參選人合併所產生的共拌效應。