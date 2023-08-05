首屆台灣原住民族服裝才藝選美 8月19日高雄空大登場

由高雄市美學發展協會主辦的第一屆台灣原住民族16族服裝才藝選美大賽，繼5月27日第一梯次桃園場初選後，第二梯次高雄場初選將於8月19日在高雄市立空中大學登場，歡迎對自己有自信的全台原住民族佳麗把握最後機會，在8月10日前踴躍報名參選，展現原住民族文化及個人多才多藝的一面。

首屆台灣原住民族16族服裝才藝選美大賽主任委員潘香戀表示，這次高雄初選最特別的是韓國BCW世界協會總裁姜應洙將率領數十位韓國佳麗前來共襄盛舉，潘香戀希望藉此進行國際選美交流，並為推展高雄觀光盡一份心力。