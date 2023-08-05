首屆台灣原住民族服裝才藝選美 8月19日高雄空大登場
由高雄市美學發展協會主辦的第一屆台灣原住民族16族服裝才藝選美大賽，繼5月27日第一梯次桃園場初選後，第二梯次高雄場初選將於8月19日在高雄市立空中大學登場，歡迎對自己有自信的全台原住民族佳麗把握最後機會，在8月10日前踴躍報名參選，展現原住民族文化及個人多才多藝的一面。
首屆台灣原住民族16族服裝才藝選美大賽主任委員潘香戀表示，這次高雄初選最特別的是韓國BCW世界協會總裁姜應洙將率領數十位韓國佳麗前來共襄盛舉，潘香戀希望藉此進行國際選美交流，並為推展高雄觀光盡一份心力。
潘香戀說，完成報名手續者，大會將安排專業美姿美儀老師進行培訓，讓參賽佳麗能以最佳狀態走上舞台，以雙語自我介紹展現。在兩場初選結束後，接下來再經複選、總決選產生的第一名，可獲得獎金含獎品共計20萬元，以及權杖、披風、獎盃、當選證書、彩帶，另選出第二至第五名及最佳時尚、最佳才藝、最佳人緣、最佳整體、最佳服裝、最佳儀態、最上鏡頭等單項獎，前五名佳麗均提供全年專業美姿美儀訓練、彩妝造型女性系列成長課程，還將安排進行國內外各項親善訪問活動。
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