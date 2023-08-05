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高市公共工程奪全國考核第1 縣市合併連12年優等

中央社／ 高雄5日電

高市府嚴格把關公共工程，勇奪「全國工程施工查核小組執行績效考核」優等，這也是高市自縣市合併來連12年獲優等評價，同時「全民監督公共工程績效考核」也已連9年獲優等。

高雄市繼去年獲得「110年度績效考核」全國地方政府第2名後，今年勇奪最高榮譽「優等」第1，自縣市合併以來已連續12年獲得優等，「全民監督公共工程績效考核」也連9年獲優等肯定。

高雄市政府發布新聞稿指出，市長陳其邁持續強調對公共工程品質的重視，並要求市府確保工程施工品質。由副市長林欽榮擔任工程施工查核小組召集人，每年約查核200件工程，同時推動品質提升精進計畫，包括品質預警、耐震補強、區公所工程及道路鋪面抽驗等提升措施。

這些計畫有助於高雄工程施工團隊不斷進步和成長，提升查核成績與施工品質。近3年來市府工程查核成績持續上升，平均成績達80分以上，甲等比例也進步至70%以上，顯示工程品質明顯提升。

高市府研考會主委蔡宛芬解釋，工程查核是一個找出缺失或問題過程，目的是督促施工團隊改善、精進及確保工程品質。市府查核小組將持續推動品質精進計畫，透過教育訓練，建立施工團隊品質共識，使施工過程按標準進行。同時工程主辦機關及監造單位將實施督導、查證進度及品質，共同打造高雄優質公共工程。

除了工程查核，研考會還定期辦理由副市長林欽榮主持的「公共工程督導會報」，追蹤進度落後案件辦理情況，並協助解決施工障礙及困難，加速市政建設執行。

績效 團隊 林欽榮 高雄市 陳其邁 縣市合併

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